El Ciudad de Lucena sigue firme y vence al Sevilla C

Tres puntos muy importantes para seguir aspirando a todo. El Ciudad de Lucena sigue firme y se deshizo del Sevilla C en un partido que se le puso de cara en la primera mitad con los goles de Manu Molina y Juan Andrés. Los celestes, con este triunfo, enlazan tres jornadas seguidas sin perder y se colocan de nuevo en la cima de la clasificación del Grupo X de Tercera Federación tras el revés en Chapín del Xerez CD ante el Xerez DFC (1-2).

Tras empatar en la jornada pasada en Ayamonte, el Ciudad de Lucena disputada su segundo compromiso seguido lejos de casa. Con el ánimo de volver a la senda del triunfo, Falete apostó por el mismo once inicial que empató en suelo onubense la cita anterior. A pesar de no ganar, lo bueno no se toca y el técnico cordobés no dudó en apostar por los mismos.

La jugada no le pudo salir mejor ante un Sevilla C que no pasa su mejor momento de la temporada. Solo se llevaban 14 minutos de juego cuando los celestes se adelantaron en el marcador por medio de Manu Molina. El choque se le puso de cara a un cuadro cordobés que mandaba en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El gol sentó como un jarro de agua fría a un filial hispalense que era incapaz de inquietar a Nico Garnés. De hecho, fue el Ciudad de Lucena el que dio de nuevo. Antes de la media hora de juego, los celestes pusieron tierra de por medio gracias a Juan Andrés. 0-2 y todo a las mil maravillas para un cuadro aracelitano que dominaba y mandaba.

Efectivo y con un acierto que no tuvo en Ayamonte. El Ciudad de Lucena se fue al descanso con el partido en su poder y con la tranquilidad de que el trabajo puesto en escena estaba saliendo como deseaba un Falete que no movió nada tras el paso por los vestuarios. Todo siguió igual en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Los hispalenses sí movían el banquillo pronto, pero el Ciudad de Lucena salió fuerte y apretando a un Sevilla C que no lograba dar con la tecla en ataque. El buen trabajo defensivo de los aracelitanos hizo que Nico Garnés no sufriese en ningún momento durante los 90 partidos de un envite con claro color celeste. De hecho, los de Falete mantuvieron el control de un envite que acabó con el claro triunfo cordobés.

Con esta victoria, la séptima en 11 jornadas, el Ciudad de Lucena ya suma 24 puntos en su casillero, por lo que es líder nuevo tras el revés del Xerez CD y tiene cinco puntos de ventaja respecto al resto de perseguidores y seis con un Salerm Puente Genil que se coloca sexto y fuera de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF. Los celestes siguen firmes y ya piensan en el duelo del próximo domingo en casa ante el Gerena.