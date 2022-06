El Ciudad de Lucena y un proyecto "para ser campeones"

El Ciudad de Lucena puso la primera piedra del proyecto 22-23 con la continuidad de los hermanos Carrasco, que seguirán por cuarto año seguido en la entidad celeste. Entre los pilares para el ejercicio que viene, el club aracelitano, que ha realizado una campaña de abonos agresiva, presentó un proyecto "para ser campeones" del Grupo X de Tercera, plaza que le daría el ascenso directo a Segunda RFEF.

Con un claro mensaje a que Lucena apoye a su equipo de fútbol, el Ciudad de Lucena vivió una puesta de largo en la que Dimas Carrasco llevó la voz cantante. El técnico sevillano, que no pudo ascender con el equipo lucentino tras la disputa de tres play off seguidos, reconoció tener "una espinita clavada". "No me puedo ir sin estar en Segunda RFEF", expuso.

Para este próximo curso, Dimas Carrasco pidió al club un esfuerzo con la subida del presupuesto en 30.000 euros porque tienen que "ser campeones". El objetivo es ser el primero del Grupo X de Tercera RFEF, posición que daría el ascenso directo a Segunda RFEF. Para ello, el técnico hispalense apuntó que deben subir los patrocinadores de la entidad y contar con unos 120 (ahora son 71). A ello se suma la campaña agresiva de abonados, los ingresos por taquilla y bar y las revisiones de las subvenciones (se ha creado un filial y una escuela de fútbol femenino).

Con el objetivo de profesionalizar más el club, Dimas Carrasco, que pidió la contratación de un ayudante para su cuerpo técnico, comentó que la idea para este próximo curso es que los entrenamientos sean por la mañana en el estadio lucentino. Si se eleva el nivel, se podrá "retener a los buenos jugadores", reconoció el preparador hispalense que tiene claro que apostarán por jugadores dedicados solo al fútbol. De este modo, Mario Ruiz, uno de los capitanes del club aracelitano, no seguirá tras cuatro cursos de celeste. El jugador cordobés lo hizo a través de sus redes sociales, en las que agradeció a todos su paso por Lucena.

Si se logra esta mejora, Dimas Carrasco reconoció que podrán retener a Joao Paulo, que cuenta con el interés de Xerez, Antequera y Salerm Puente Genil, como así apuntó el propio técnico sevillano en la rueda de prensa. Además, con la creación del filial, apuntó a tener un plantel de 18 jugadores y poder tirar de los jóvenes canteranos.

Por otro lado, tanto Juan Cantero Juani, director deportivo, como Jorge Torres, presidente, pidieron "un esfuerzo" a los lucentinos para que se sumen al proyecto. Para ello, han hecho una agresiva campaña de abonos con un carné a 50 euros y la zona vip a 120. El objetivo del Ciudad de Lucena es tener un mínimo de 1.000 fieles en las gradas del estadio lucentino. "Es hora de levantarse y sumarse a este proyecto", comentó el máximo dirigente.

En esta presentación, la entidad celeste también presentó las camisetas del curso 22-23. La empresa onubense de ropa deportiva, Gañafote, será la encargada de vestir al club lucentino. Esta firma destaca "por la creatividad, originalidad y exclusividad en los diseños", apuntó el club en un comunicado. La primera equipación tendrá los colores tradicionales (azul y blanco) y se ha basado "en la implementación de formas geométricas cruzadas inspirada en la parte superior de la grada del Estadio Ciudad de Lucena".

Por su parte, la segunda es un guiño al patrocinador principal del club, La Cartonera Lucentina, por lo que se ha intentado "imitar a una especie de equipación de colores del cartón simulando este material con un resultado muy realista. Además se mezcla con colores negros para darle más fuerza", reconoció la entidad lucentina.