El Ciudad de Lucena continúa su excepcional racha a costa del Cartaya (0-1)

El Ciudad de Lucena sigue intratable y acumula 12 partidos sin conocer la derrota. Esta vez, su víctima fue el Cartaya, que llegaba en peor momento de forma, pero que supo complicarle el juego a un conjunto lucentino que sufrió hasta que el debutante Joao Bravo, tras varios intentos sin suerte, pudo estrenarse con un gol que vale tres puntos muy importantes para cerrar el 2021 con victoria y situados en la zona alta de la clasificación.

Los de Dimas Carrasco llegaban al Luis Rodríguez Salvador con la moral por las nubes tras salir vencedores en el derbi cordobés de la pasada jornada ante el Pozoblanco (1-0). Por eso, la actitud desde el inicio fue la un equipo que iba con la intención de sumar otros tres puntos que lo sigan manteniendo en los puestos de play off de ascenso. A los siete minutos de juego, Carlos García ya asustó a los locales con un disparo que se marchó alto, aunque el cuadro onubense respondería con una ocasión minutos después sobre la que tuvo que actuar con solidez Manosalva para evitar males mayores.

Las ocasiones llegaban para ambos equipos, aunque sin demasiado peligro. Joao Bravo, que debutaba al fin con el cuadro lucentino tras arrastrar una sanción de la temporada pasada cuando vestía los colores del Real Avilés, estaba muy activo en ataque en busca de estrenarse con ese gol que encontraría más tarde. Mientras tanto, los intentos por adelantarse continuarían para un Ciudad de Lucena insistente que con solidez defensiva se encontraba bastante cómodo sobre el feudo del Cartaya.

Tras el paso por los vestuarios, el choque continuó con el mismo guion, pero el conjunto cordobés dio un paso adelante. Joao Bravo tuvo en sus botas adelantar a los suyos con un disparo que se marchó fuera por poco. Se lamentó el brasileño, pero la siguiente que tuvo no la desaprovechó y en el 61' hizo el tanto que les daría la victoria. Los cambios en el banquillo no fueron suficientes para un Juan Palma que no supo meterle mano a todo un Ciudad de Lucena que se mantuvo firme hasta el final del partido y que consiguió sumar su segunda victoria consecutiva y colocarse cuarto en la clasificación del Grupo X de la Tercera RFEF.