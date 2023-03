El derbi entre el Ciudad de Lucena y el Espeleño marca la jornada en Tercera RFEF

Solo quedan cuatro jornadas para que termine la competición en el Grupo X de la Tercera Federación y los cinco equipos cordobeses tienen todavía mucho por decidir. Este fin de semana afrontan la vigesimoséptima jornada con el derbi entre el Ciudad de Lucena y el Atlético Espeleño como principal atractivo, además de los choques que protagonizarán el Pozoblanco, el Salerm Puente Genil y el Córdoba B a domicilio.

Tras varias jornadas sin derbis, al fin se ven las caras dos equipos de la provincia. Será el enrachado Ciudad de Lucena quien reciba este domingo a un Atlético Espeleño que llega en su mejor momento de la temporada (Ciudad de Lucena, 12:00). Se trata de un partido con objetivos distintos, ya que el cuadro celeste, tras un empate la semana pasada ante el Sevilla C (1-1), necesita la victoria para volver a meterse en puestos de play off, ya que va sexto con 40 puntos, a dos del quinto que es el Gerena.

Mientras que los de Falete pelean por el ascenso de categoría, el Espeleño buscará en Lucena confirmar matemáticamente su permanencia. Y es que, los de Juan Carlos Quero, gracias a su dinámica de tres triunfos consecutivos, el último ante el Conil (5-2), son novenos con 34 puntos y están ocho por encima de la decimocuarta plaza que marca el descenso. De ganar, podría firmar la salvación con antelación y evitar pasar apuros.

Por tanto, se trata de un derbi con mucho en juego en ambas zonas de la tabla. Incluso apenas seis puntos separan a ambos conjuntos que se encuentran en su mejor momento de la temporada pese a que atravesaron dos inicios irregulares. De hecho, ya se vieron las caras en la jornada 12 esta campaña en el Municipal de Espiel y el encuentro acabó con un empate sin goles.

Este sábado será cuando se disputen los primeros partidos de los equipos cordobeses. El encargado de inaugurar la jornada será el Pozoblanco, que visita al Cartaya en un duelo crucial por la salvación (Luis Rodríguez Salvador, 17:00). Los de Antonio Jesús Cobos pasaron una irregular racha que los sacó de los puestos altos de la clasificación. Sin embargo, tras vencer la semana pasada al Rota (2-0), están a un paso de poder cerrar matemáticamente la permanencia.

En la décima posición con 33 puntos, siete sobre los puestos de descenso, podrían confirmar la salvación con un triunfo ante el Cartaya, un rival que llega a este partido muy necesitado, ya que es decimotercero con 28 puntos y se juega mantenerse lejos de perder la categoría. Eso sí, el cuadro onubense llega de sacar un gran resultado ante el Xerez CD (0-2), por lo que no será fácil llevarse los tres puntos para un cuadro vallesano que es el tercer peor visitante del Grupo X con solo dos triunfos en 13 partidos jugados a domicilio (ocho derrotas y tres empates).

Este sábado también se la jugará el Salerm Puente Genil en uno de los campos más complicados de la categoría, el del Conil (Antonio Pérez Ureba, 17:30). Los de Juanmi Puentenueva, que están cuajando una gran temporada, no llegan en su mejor momento, pues acumulan dos derrotas consecutivas, la más reciente ante el Bollullos (0-3). De hecho, perdieron la tercera posición la pasada jornada y ahora son cuartos con 43 puntos.

A tres puntos por encima de quedarse fuera del play off, los de Puente Genil quieren mantenerse para pelear por el ascenso cuando termine la liga. Es por eso que no quieren fallar ante un Conil que apenas ha sumado un punto en sus últimos cuatro partidos. El conjunto gaditano es séptimo con 35 puntos y llega en un mal momento, pero es el tercer mejor local de la categoría con siete triunfos, cinco empates y una sola derrota en 13 partidos, por lo que no será fácil la victoria para los rojillos.

El filial viaja a Bollullos

Por último, la jornada la cerrará el Córdoba B, que juega este domingo en casa del Bollullos (Eloy Ávila Cano, 18:00). Los de Diego Caro quieren el ascenso a toda costa para ponerle el broche de oro a una gran temporada. Tras ganarle el pasado domingo al actual líder, el Antoniano (1-0), los blanquiverdes tienen el ascenso directo a solo dos puntos, ya que son segundos con 53 y el cuadro sevillano tiene 55.

De ahí que el filial del Córdoba CF no pueda permitirse fallar y busque la victoria en casa de un Bollullos que llega de vencer al Salerm Puente Genil como visitante. Y es que, el conjunto onubense es el octavo clasificado con 35 puntos y, además, el sexto mejor equipo jugando como local tras haber sumado 24 puntos en 13 partidos. Los blanquiverdes, que llevan tres victorias seguidas y acumulan 13 partidos sin perder, no deben fiarse.