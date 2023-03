El Ciudad de Lucena suma un valioso punto ante el Sevilla C

El Ciudad de Lucena no pasó del empate ante el Sevilla C, un rival directo en la pelea por un play off de ascenso a Segunda RFEF del que sale el cuadro celeste con esta igualada y el triunfo del Gerena ante el Ceuta B. De este modo, los de Rafael Carrillo Falete se quedan a dos puntos del quinto clasificado del Grupo X de Tercera RFEF.

Con el recuerdo de la victoria ante el Conil de la anterior jornada, el Ciudad de Lucena tenía un duro compromiso en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios porque se enfrentaba al que era cuarto clasificado de la tabla. Con mucho en juego, Falete movió su once inicial y dio entrada a Rafa Manosalva y Antonio Jesús por Ricard y Dani Espejo.

En los primeros minutos del encuentro, el Ciudad de Lucena pudo dar primero. Antonio Pino tuvo el 0-1, pero su cabezazo se estrelló en el larguero de la portería defendida por David Gil. Hubiera cambiado el devenir de una primera mitad que se desarrolló bajo una gran igualdad y en la que los lucentinos estuvieron muy ordenados en labores defensivas.

Con el paso de los minutos, el partido no varió el guion. Sin embargo, fue el Sevilla C el que se adelantó en el marcador gracias a Víctor. Fue un duro revés para un Ciudad de Lucena que se fue con desventaja al descanso. A pesar del 1-0, quedaban 45 minutos a los de Falete para intentar sacar un resultado positivo de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Tras el paso por los vestuarios, el Ciudad de Lucena y el Sevilla C siguieron a lo suyo en un partido muy disputado. A la hora de juego, Falete movió el banquillo y dio frescura al ataque de su equipo con un triple cambio en el que dio entrada a Diawara, Sergio López y Rubén Navas por Nacho Fernández, David Hinojosa y Diego Domínguez.

El partido avanzaba y fue de nuevo Antonio Pino el que estuvo cerca de nivelar el pleito. Sin embargo, el ariete cordobés no atinó a batir a David Gil. Acto seguido, sí lo hizo Chucky Pierce, que logró nivelar el pleito cuando quedaba prácticamente un cuarto de hora para la conclusión del partido. Incluso Sergio López estuvo a punto de conseguir el gol de la remontada, pero no pudo completarse una gran alegría aracelitana en Sevilla. Al final, hubo repartos de puntos entre dos equipos que aspiran a estar al final en un play off del que ha salido este domingo el Ciudad de Lucena por la victoria del Gerena ante el filial ceutí.