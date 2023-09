El Atlético Espeleño no puede con un certero Cartaya

El Atlético Espeleño cayó derrotado ante el Cartaya en un encuentro en el que los onubenses estuvieron más certeros que los de Juan Carlos Quero, que llegaron incluso a fallar una pena máxima cuando el marcador iba 0-1. Con esta segunda derrota consecutiva, los de Espiel se quedan con solo tres puntos en su casillero tras tres encuentros disputados en el Grupo X de Tercera RFEF.

Tras caer en la pasada jornada ante el Cabecense a domicilio (2-1), el Atlético Espeleño regresaba a casa con ganas de dar una nueva alegría a su afición. Juan Carlos Quero modificó su once inicial respecto a la anterior cita y dio entrada a Rafa e Iván Sánchez por Pedro y Burgos. Enfrente estaba un Cartaya que no había ganado ninguno de los dos primeros compromisos disputados y solo sumaba un punto en su casillero tras empatar frente al Gerena (0-0).

Los locales, a pesar de querer agradar a los suyos, no se sintieron cómodos ante un cuadro onubense que apretó con creces. Ya lo demostró en Lucena en la jornada inaugural cuando se adelantó en el arranque del choque. En Espiel, más de lo mismo. Sin embargo, el tanto tardó más en llegar, pero antes de la media hora de juego Ulloa mandó el balón al fondo de la red de Rafa.

La alegría le pudo durar poco al Cartaya porque apenas seis minutos después el colegiado decretó una pena máxima a favor de los de Juan Carlos Quero. Santacruz fue el encargado de lanzar un penalti que sacó el meta visitante. Incluso la mala fortuna fue mayor en la recta final de la primera mitad cuando el lanzamiento de Iván Sánchez lo repelió la madera de la portería de Ángel.

Tras el receso, Juan Carlos Quero movió el banquillo y dio entrada a Rubén Jurado y Burgos por Recio y Álex Molina. El partido siguió un mismo guion, pero el Cartaya hizo más daño al anotar su segundo tanto por medio de Fran Palma cuando se llevaban 15 minutos de esta segunda parte. Tocaba una heroicidad para los de Espiel.

Fran Cano y Víctor Díaz entraron en el cuadro cordobés para dar más frescura al ataque de su equipo. La jugada no le pudo salir mejor a Juan Carlos Quero porque Fran Cano, que apenas llevaba cinco minutos en el terreno de juego, hizo el 1-2. El Atlético Espeleño fue con todo en busca del empate, pero los locales no estuvieron finos de cara a portería. Rubén Jurado lo intentó con un cabezazo que se marchó desviado. No hubo mucho más y los puntos volaron hacia tierras onubenses.