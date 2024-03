El Ángel Ximénez confirma el adiós de Ribeiro

El Ángel Ximénez confirmó este jueves que llegó a un acuerdo con el Al Arabi SC y con el jugador Gonçalo Ribeiro para su traspaso al club catarí. Solo quedaba la confirmación oficial tras la marcha del central portugués, que jugó su último partido con los pontanenses en Puerto Sagunto y ya no estuvo en el triunfo de los de Paco Bustos del pasado viernes ante el Bidasoa Irún.

Tras conocerse su salida el pasado 23 de febrero, tal y como informó el Día, solo quedaba el anuncio de la operación final. El central luso se desvincula, de este modo, del equipo de Puente Genil tras temporada y media en sus filas, al que llegó en el verano de 2022.

Durante su etapa en el Ángel Ximénez, Ribeiro firmó un total de 196 goles con la camiseta pontanesa. Su último partido con los de Paco Bustos tuvo lugar el pasado 25 de febrero en Puerto Sagunto, tras el cual puso rumbo a Doha para realizar las pruebas de reconocimiento médico. Este mismo jueves y con el acuerdo de las tres partes, Al Arabi SC ha finalizado los trámites para hacerse con los derechos del jugador.

"Desde la entidad queremos agradecer a Gonçalo Ribeiro su tiempo con nosotros y le deseamos todo lo mejor en esta nueva aventura. ¡Puente Genil siempre será tu casa, Gonçalo!", expuso el club pontano en el comunicado en que confirmaba la salida del central portugués.

Gonçalo Ribeiro, en declaraciones al club, señaló que "Puente Genil me dio mucho. Estoy muy agradecido a la afición, a la Legión Pontana que siempre me dio mucho cariño, a Mariano, el presidente, y a todo el equipo que estuvo siempre conmigo". "Me voy, pero Puente Genil siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón y ojalá algún día pueda volver", comentó el central luso.