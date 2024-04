El Ángel Ximénez recibe con la máxima ambición a un peligroso Ciudad de Logroño

El Ángel Ximénez quiere coger impulso en el tramo final de la competición liguera y para ello debe volver a la senda de la victoria. Qué mejor escenario que un Alcalde Miguel Salas que será el pabellón en el que los de Paco Bustos se enfrenten este viernes en el duelo inaugural de la jornada 24 de la Liga Asobal ante un Ciudad de Logroño que llega lanzado (20:00). Un encuentro que medirá la ambición de un cuadro de Puente Genil que navega en mitad de la clasificación y que tiene la salvación encarrilada.

Tras la derrota cosechada la semana pasada en la pista del Atlético Valladolid (26-21), el Ángel Ximénez quiere hacer los deberes como local y volver a ganar para mantener el gran estado de forma que el equipo está mostrando pasado el ecuador de la temporada, justo en plena recta final del curso. Y es que los de Paco Bustos han cosechado cuatro victorias y tan solo dos derrotas en sus últimos seis partidos, una de ellas ante el todopoderoso Barça que se incluye en la lógica de cualquier equipo de España.

De hecho, el conjunto pontanense es actualmente el séptimo mejor clasificado con un total de 23 puntos en las 23 jornadas disputadas hasta la fecha. Está nueve puntos por encima de la zona de play out de descenso, 16 de los de ascenso directo y a tan solo dos puntos de las posiciones europeas. Y es que, aunque alcanzar como mínimo esa quinta plaza no es el objetivo prioritario del club, la oportunidad de los de Puente Genil vuelve a estar en su mano una temporada más.

La gran prueba de fuego se le presenta a los de Paco Bustos este mismo viernes. El Alcalde Miguel Salas lo visita un Ciudad de Logroño candidato, como viene siendo habitual en los últimos años, a acceder a la European League el próximo curso. Es actualmente el cuarto mejor clasificado con un total de 29 puntos y a este encuentro llega enrachado, ya que sus tres últimos partidos en la Liga Asobal se han resumido en victorias, la más reciente cosechada la semana pasada en casa del Ciudad Encantada (32-35).

No será fácil el triunfo, pues ya en la novena jornada ambos se vieron las caras en territorio riojano y la victoria fue local por 24-21. Eso sí, ahora llegan los dos equipos en sus mejores momentos de la temporada. Además, el cuadro de Paco Bustos destaca por su solidez como local, pues esta campaña ha hecho 17 puntos de 24 disputados en casa; mientras que el conjunto logroñés también es fuerte jugando a domicilio y ha sumado 12 puntos de 22 lejos de su pabellón.

Sin ser el favorito el Ángel Ximénez, pero con la ilusión por bandera y con la Copa del Rey a la vuelta de la esquina, la victoria ante el Ciudad de Logroño sería un enorme impulso para pelear por entrar en Europa o, por el contrario, seguir con el bonito objetivo entre ceja y ceja de hacer la mejor temporada de su historia como ya logró el curso pasado.

Paco Bustos, en declaraciones al club, indicó que juegan "contra un equipo que está muy en forma, de hecho, para mí es el segundo equipo que mejor en forma está después de Barça". El Logroño, además, recuperó "efectivos, con Ribeiro a la derecha y Javi, que en la primera vuelta no pudieron contar con ellos, también han sabido suplir muy bien la marcha de su portero egipcio con la llegada de Ledo, que para mí ha aumentado su nivel, y que en definitiva, es un equipo muy complicado que nunca se nos da bien".

"Siempre hemos llegado a finales apretados y no hemos conseguido puntuar en casa ni fuera desde que yo estoy. La verdad es que es un partido difícil, y a eso se suma también el tema de nuestras lesiones, que no logramos recupera a nadie. Boskos cada vez está mejor, pero el otro día tuvimos que forzarlo en demasía. Tamás y Erekle no van a estar, y por supuesto tampoco Luisfe", reconoció Paco Bustos.

"La cosa se complica, pero nosotros en casa siempre damos un nivel muy bueno y nosotros vamos con ganas de que el equipo dé su do de pecho, que dé la cara e intentar marcar nuestro ritmo de partido, que esté igualado y dar la sorpresa", apuntó el técnico cordobés. Además, añadió que "nosotros lo vamos a intentar y necesitamos también que la gente venga porque el público es fundamental, más en los momentos de bajón físico. Necesitamos su aliento para conseguir los dos puntos".