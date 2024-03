El Ángel Ximénez apuntala su plantilla con el fichaje de Ferrán López

El Ángel Ximénez ya tiene la incorporación que buscaba para apuntarla su plantilla en este tramo final de la Liga Asobal. El conjunto de Puente Genil se ha hecho con los servicios de Ferrán López hasta el final de la presente temporada, con lo que Paco Bustos contará con un efectivo más en la mermada primera línea de su equipo.

El joven central de 19 años (1,77 metros de estatura) llega a préstamo desde el filial del BM Granollers, donde ha destacado entre los mejores. López ha ido creciendo de manera progresiva en la cantera del conjunto catalán, dando muestras de su talento y siendo un habitual en las convocatorias de la selección española. Ferrán López ha ganado tres veces el Campeonato de España con Cataluña, el Campeonato de España con el BM Granollers y la Minicopa del Rey, donde además fue elegido MVP en el año 2020.

"Estoy muy contento porque nunca te esperas una llamada así. Cuando me llegó la llamada del Puente Genil, que este club estaba interesado en mí, no me lo pensé dos veces y dije que sí. Estoy súper contento y ahora toca dar el máximo de mí, a intentar ayudar al equipo y cumplir todos los objetivos tanto a nivel personal como del equipo. Es una experiencia muy grande y quiero aprovecharla al máximo", explicó el joven jugador catalán.

Con este fichaje, el Ángel Ximénez logra apuntar su debilitada plantilla, de la que salió hace unas semanas uno de los referentes como Gonçalo Ribeiro, tentado por la gran oferta económica que recibió desde Qatar. Además, la lesión de Luisfe Reina, que apartará al pontanense varias semanas de las pistas, había reducido al máximo la rotación del equipo entrenado por Paco Bustos, que aún así estaba consiguiendo resultados destacables para mantenerse en la parte media-alta de la clasificación.

Al equipo de Puente Genil le quedan por disputar siete partidos de liga en este tramo final de la Asobal, empezando por el choque que este domingo les mide al Torrelavega en el Alcalde Miguel Salas. Los hombres de Paco Bustos son novenos, pero tienen la quinta plaza a solo dos puntos de diferencia, por lo que tratarán de pelear en este tramo final de liga por acercarse a las plazas que dan derecho a jugar el año que viene en competición europea.