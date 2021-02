El Ángel Ximénez retoma la Liga Asobal recibiendo al colista Villa de Aranda

El Ángel Ximénez de Puente Genil retoma este miércoles la Liga Asobal recibiendo al colista de la competición, el Villa de Aranda, en un duelo que se disputará desde las 19:30 en el Alcalde Miguel Salas de la localidad pontanesa. Los hombres de Paco Bustos retoman la competición después del parón invernal por la disputa del Mundial de Egipto, que terminó de manera feliz para la selección española, con la consecución de la medalla de bronce.

Dejando atrás estas largas semanas sin competición, el conjunto de Puente Genil piensa ya en su primer reto liguero del 2021, que no es otro que sumar dos nuevos puntos en su pista, para mantener el buen estado de forma que el equipo exhibió en la primera vuelta. El rival será un Villa de Aranda que es colista de la clasificación con solo seis puntos, lo que otorga al equipo entrenado por Paco Bustos el teórico papel de favoritos, pese a que el factor pista no tendrá mucha influencia al no poder acceder el público pontanés, por las restricciones del coronavirus.

Con su plantilla a punto y el retorno de Joao Pedro da Silva, que disputó el Mundial con la selección de Brasil, el Ximénez se medirá a un rival en apuros, que cierra la tabla con solo dos victorias y dos empates tras 17 partidos jugados. El equipo de Puente Genil ya se impuso en el duelo de la primera jornada de la competición al conjunto de Aranda de Duero, por un ajustado 26-28.

Empezar la segunda vuelta con una victoria en su pista sería la mejor noticia para un Ángel Ximénez que es undécimo con 17 puntos, y que mira más hacia arriba que hacia abajo, fruto de su buena primera mitad de campeonato. Los pontanenses sueñan con firmar su mejor clasificación histórica en la élite y para ello deben mantener el exigente ritmo de puntuación marcado en la primera vuelta del campeonato.

Este primer encuentro tendrá continuidad el sábado, con la visita al Sinfín, en lo que supondrá un exigente regreso a la competición para un equipo que además sigue teniendo un partido pendiente, entre los que se debieron aplazar por casos de coronavirus. Todos esos obstáculos no frenaron al equipo de Paco Bustos en los primeros meses de liga y el objetivo es mantener esa buena dinámica para soñar con cotas mayores.