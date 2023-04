Manuel Mosquera: "Aquí no se rinde nadie, hay que seguir"

Manuel Mosquera no se rinde. Pese a que sus dos primeros partidos en el Córdoba CF han dejado un pobre bagaje de un punto de seis posibles, el técnico gallego aseguró tras la derrota en Majadahonda que "no se rinde nadie", después de achacar la derrota a la mala activación de sus futbolistas en el arranque, lo que cree que provocó el gol del conjunto majariego.

"Lo que marca el partido es el comienzo. No salimos con la activación que requería. El córner del gol es fruto de eso. Fuimos creciendo en el partido, haciendo las cosas mejor, pero ese gol puso al Rayo en una predisposición de mantenerlo todo el partido. Sacaron cosas que con el empate no sacarían. Han defendido bien ese gol, pero en la segunda parte, con las variaciones que hemos hecho, hemos tenido muchos momentos para empatar. Creo que tampoco gestionamos bien el final del partido", explicó Mosquera en su análisis del encuentro.

Después de desperdiciar otra opción para engancharse a la zona noble, Manuel mostró determinación para seguir trabajando sin bajar los brazos. "Aquí no se rinde nadie, hay que seguir. Esto no consuela a nadie, ya lo sé. Es una derrota en un momento doloroso, pero la cabeza alta, no nos rendimos. El camino va a ser firme, insistir e insistir. El Córdoba CF, por su escudo y su historia, no permite que nos rindamos", aseguró el preparador del conjunto blanquiverde.

Mosquera ahondó en ese error que propició el gol del rival: "Nos faltó pensar que ese balón tenía que salir fuera del área, que no llegase el centro. En ese tramo del partido no salimos con la activación necesaria para estar vivos. Ese gol hizo al Rayo ponerse en una posición de decir: "Este gol no nos lo quita nadie". Pese a todo, el técnico defendió la labor de los suyos. "Mis jugadores lo dan todo en el campo, están en disposición de hacer todo lo que trabajamos. Y eso a veces el fútbol no lo compensa ni te da un regalo, aunque sea por el trabajo. Lo aceptamos, no hay otra", indicó.

El gallego lamentó también la poca efectividad de sus jugadores, pese a las ocasiones de gol que tuvieron. "En cuanto a las ocasiones, se trata de acierto. Y no acertamos. Si aciertas cambia el partido, la mentalidad y todo. Igual que ellos se adelantaron todo, nosotros buscamos el empate, que pudo llegar en ese penalti como una catedral, que lo vimos todos, pero no lo vio el árbitro", lamentó. Sobre esa jugada, aseguró Mosquera que no habló con el árbitro: "No me ha dado ninguna explicación, ni se la he pedido. Yo creo que el línea lo ha visto igual que yo, y quizás el árbitro no lo ha visto. Pero las imágenes están ahí".

"La gente merece respeto"

"Cuando estás en una dinámica negativa, hasta que las cambias, es como una inercia. Es difícil explicarse, con la calidad que tienen estos jugadores, que los goles no entren. Hay que intentar dar la vuelta a esa inercia negativa. Es muy difícil, pero lo vamos a lograr, a base de seguir con la cabeza alta y firmes en el trabajo", añadió el técnico cuestionado por la negra dinámica del Córdoba.

Manuel Mosquera tuvo también palabras para la afición de su equipo, aunque muy preocupado en no echar más leña a la hoguera de unos seguidores enfadados por la decadencia del CCF. "Es difícil decir cosas. En estos momentos lo mejor es callarse y seguir currando. Decir cosas puede herir sensibilidades. A la gente hay que darle las gracias por estar ahí, no les podemos decir nada más. Les pedimos que insistan, que estén con nosotros, porque igual que hemos estado mucho tiempo primeros, ahora toca lo contrario. Hay que remar todos juntos, toca unidad de todos. Decir muchas más cosas, no, porque la gente merece respeto y no lo está pasando bien, porque no ve a su equipo ganar", apuntó.