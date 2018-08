Las prioridades, claras

Rafael Berges lo tiene claro. El director deportivo blanquiverde señaló ayer en la presentación de Luismi Quezada como nuevo jugador del Córdoba que la absoluta prioridad del club en esta segunda semana de competición es lograr la inscripción de Edu Ramos y Pawel Kieszek, los dos hombres de la actual plantilla que siguen sin estar registrados en LaLiga y que por ese hecho se perdieron el debut liguero ante el Numancia. El cordobés aseguró también que eso no significa que el área que él dirige esté paralizada en cuanto a nuevos fichajes, pero ahora el club debe ir de la mano de LaLiga en cada operación que desee formalizar. Entre ellas, la de Narváez sigue lejos de poder concretarse, como el propio Berges confirmó.

"Esta semana tenemos el objetivo de pelear las inscripciones de Pawel y Edu. Tenemos ahí la cabeza y estamos centrados en desbloquear esas situaciones. A partir de ahí, ya veremos", dejó entrever Berges, que recordó que el del límite salarial no es problema exclusivo del CCF porque "hay clubes que también han tenido problemas esta semana para inscribir jugadores y nosotros esperamos caminar de la mano de LaLiga para que poco a poco nos desbloqueen la situación que tenemos", porque "no tener a dos pilares como ellos lógicamente para nosotros es un contratiempo importante".

Berges ve complicada la venta de Guardiola y reconoce que "el club está en desventaja"

Y es que ese contratiempo, de no quedar solventado en esta semana, podría forzar la salida de los jugadores. Sandoval ya lo dejó entrever en su entrevista con el Día y en la entidad saben que repetir una situación como la que ya vivieron Montelongo y Bambock el curso pasado no beneficiaría en nada al vestuario. Por ello, el club ha puesto todos sus esfuerzos en conseguir ese visto bueno de LaLiga y alcanzar las 18 fichas profesionales.

Esa prioridad, eso sí, no quiere decir que de manera paralela no se trabaje en las operaciones abiertas para reforzar al equipo. "No estamos parados, pero estamos esperando la autorización de LaLiga. Nos tienen que autorizar tantas cosas... estamos limitados pero encantados por la actitud del equipo", apuntó Berges. Entre esas operaciones, de momento, no se encuentra la de Juanjo Narváez, por el que el Betis exige una compensación económica, además de preferir para el colombiano un destino en Primera División. "Ahora mismo no", reconoció Berges al ser cuestionado por las posibilidades del Córdoba de recuperar a Narváez. Las opciones de que el mediapunta vuelva a vestir la blanquiverde pasarán por que la operación se fuese a los últimos días de mercado y el jugador no encontrase un equipo en la élite.

A pesar de ello, Berges reconoció que el equipo necesita más jugadores en ataque. "Una categoría como la Segunda tan dura... a día de hoy tenemos 16 profesionales inscritos. Estamos a la espera de tener 18, pero hasta con eso sería insuficiente. Estamos pidiendo lo básico para poder competir y pensamos que haciendo las cosas bien de aquí a que se cierre el plazo vamos a tener posibilidades de hacer más fichajes", valoró el director deportivo blanquiverde.

Una de las opciones para que esos refuerzos puedan llegar sin problemas sería el desbloqueo de la operación de Guardiola con el Getafe, aunque Berges reconoció que es una posibilidad complicada. "Espero que salga adelante, pero no depende de mí ni es sencillo. Dios quiera que se desbloquee. Nosotros trabajamos en el peor escenario, que es que no se arregle, si cambia la situación daremos saltos de alegría, pero la situación no está fácil", apuntó el cordobés, que no pudo esconder que "el club está evidentemente en desventaja porque ya hay un acuerdo de cesión y plantear la venta ahora no es fácil".