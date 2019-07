El portero Edu Frías, sexto fichaje del Córdoba CF

Edu Frías se ha convertido en el sexto fichaje del Córdoba CF de cara a la temporada 2019-2020, que el club blanquiverde afronta en Segunda División B. El portero, de 20 años de edad, llega para reforzar una posición que quedará vacía, tras acabar la cesión de Carlos Abad y con Marcos Lavín en la puerta de salida desde hace semanas.

Frías procede del Espanyol, donde ha ido pasando por las categorías inferiores hasta llegar al filial perico. En la temporada 2016-17, el joven guardameta ya tuvo la oportunidad de jugar un partido en Segunda División. Pero el curso de su consolidación ha sido este último, en el que ha disputado un total de 29 encuentros con los blanquiazules en el Grupo III de la categoría de bronce.

El pasado 11 de junio, el Espanyol anunció que no renovaba el contrato del portero, que quedaba de esa forma libre. Y el Córdoba se ha movido rápido para cerrar la llegada de un arquero al que se le intuyen unas grandes capacidades a desarrollar y que llega al club de El Arcángel con un contrato por las tres próximas temporadas.

Edu Frías pasa así a ser el primer sub 23 de la plantilla blanquiverde y es el sexto fichaje, tras los ya anunciados de Raúl Cámara, Juanto Ortuño, Fidel Escobar, Víctor Ruiz y Jesús Álvaro. A ellos puede unirse pronto Imanol García, petición expresa de Enrique Martín, que está a la espera de rescindir su contrato con Osasuna para formalizar la oferta que tiene encima de la mesa del conjunto blanquiverde.

La idea del Córdoba respecto a la portería es la de alcanzar un acuerdo para la salida de Marcos Lavín, al que penaliza su edad, pues el próximo curso ya no será sub 23, condición que sí cumple Edu Frías. En principio, la idea del club es la de incorporar a un guardameta más veterano que parta con la teórica vitola de titular y que sea el encargado de competir por el puesto con el recién llegado arquero catalán.