¿Y si una cautelar impide jugar el ‘play off’ marcado por la Federación Española?

El San Fernando, en su queja, insiste en que si por temas de salud no se puede jugar, no tiene lógica que se permita un play off y critica que haya ascensos y no descensos , lo que provocará un "caos" en la Segunda B la próxima temporada con 100 conjuntos y un sistema de competición por resolver .

“No hay decisión tomada sobre el ‘play off”, recuerda el ministro

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho este domingo que "no hay una decisión tomada" sobre la disputa de los play off que tiene previstos la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para resolver las competiciones de Segunda División B y Tercera. Illa, en la rueda de prensa para analizar la situación creada por la crisis del coronavirus, consideró "probable" que se puedan disputar en las fechas contempladas por la RFEF, aunque insistió en la prudencia. La RFEF planificó unas eliminatorias para la fase de ascenso a Segunda y Segunda B en los meses de julio o agosto, a expensas de la decisión que adopte el Ministerio de Sanidad. "No hay ninguna decisión tomada. Es probable que en esas fechas se puedan celebrar. Pero vamos a ser muy prudentes. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la epidemia, cómo va esta transición a la normalidad", dijo el ministro. Illa espera que dentro de tres o cuatro meses los planes de la RFEF se puedan cumplir. "En esas fechas debería ser posible, pero vamos a actuar con máxima prudencia y hasta que no tengamos decisiones tomadas en base a criterios técnicos no vamos a dar fechas fijas ni a dar nada posible", apuntó.