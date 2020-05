Los criterios de la RFEF dan al Ciudad de Lucena segundo, por delante del Xerez DFC

¿Ciudad de Lucena o Xerez DFC? La segunda plaza del Grupo X de Tercera División parece que ya tiene dueño, lo que aparece como una clara ventaja en el play off exprés por el ascenso a Segunda División B. Competiciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol recuerda que "la clasificación actual es provisional" y que se cerrará ahora de forma definitiva, una vez que la Federación Española ha hecho oficial la cancelación de las ligas. Del mismo modo, aclara que la reglamentación de la RFEF establece el goal average general para decidir los empates cuando no se hayan jugado los dos partidos.

De hecho, la Comisión Delegada ha aprobado este viernes que sea "el Comité o el Juez de Competición de la RFEF" el que valide las posiciones de las diferentes competiciones para establecer la clasificación definitiva. En estos momentos, el Xerez DFC es segundo, aunque con los mismos 55 puntos que el Ciudad de Lucena. Pero la tabla dará un vuelco cuando se apliquen todos los criterios clasificatorios.

Fuentes de la Andaluza explican que, en estos momentos, en la clasificación aparece por delante el Xerez DFC porque se impuso (1-0) en el único enfrentamiento disputado entre ambos equipos y el primer punto de la Española para deshacer los empates hace referencia el enfrentamiento particular "de los dos partidos jugados entre ellos".

Una vez que la suspensión de la competición impide ese segundo enfrentamiento, es cuando entra en juego la aplicación del segundo, que hace referencia al goal average general. Llegados a ese supuesto, es el Ciudad de Lucena el equipo que sale beneficiado, ya que que tiene una mejor diferencia de goles: los celestes han marcado 46, por 44 de los azulinos, ya que curiosamente ambos han encajado 24.

El artículo 201 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol es el que regula el sistema de puntos y para decidir los empates dice: "En las competiciones que se desarrollen por el sistema de puntos, la clasificación final se establecerá con arreglo a los obtenidos por cada uno de los clubes contendientes, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y cero por perdido. Si al término del campeonato resultara empate entre dos clubes, se resolverá por la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en contra según el resultado de los dos partidos jugados entre ellos; si así no se dilucidase, se decidirá también por la mayor diferencia de goles a favor, pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición; de ser idéntica la diferencia, resultará campeón el que hubiese marcado más tantos".

Ese tipo de supuestos no se ha tratado este viernes en la Comisión Delegada, que sí ha determinado otros puntos como la cancelación de la temporada. Así, tanto Xerez DFC como Ciudad de Lucena siguen a la espera de la respuesta de la Andaluza a la consulta que ambos, por separado, le han realizado. Con todo, la Española ya ha dejado claro que será el Juez de Competición el que tendrá que validar las posiciones para cerrar las clasificaciones.

Mientras eso ocurre, y pensando en el play off, ambos clubes siguen pendientes de los planes de desescalada y las directrices de Sanidad. Al respecto, la Federación ya ha comentado que no se hará cargo del coste de los test, que no lo deberán pasar todos los jugadores y sí los que los servicios médicos consideren oportunos, si bien todos los equipos están por la labor de someter a ellos a todos sus futbolistas, entrenadores y personal cercano a las primeras plantillas.

La disputa del play off exprés en Andalucía, si se mantiene la curva decreciente tanto de nuevos contagios como de fallecidos, puede estar prácticamente garantizada, pero la Española ya ha advertido que se vería obligado a suspenderlos si hay comunidades en las que no se cumplen los dos requisitos.

En ese sentido, ha apuntado que "si por cualquier razón no pudieran disputarse la totalidad de los partidos previstos en la normativa en relación con las competiciones no profesionales, la Comisión Delegada debería adoptar un nuevo acuerdo para la fijación del sistema de finalización de las competiciones". Y al respecto, Luis Rubiales ya ha establecido que sería atendiendo a méritos deportivos.