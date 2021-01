Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF: "El partido ante la Real Sociedad es para crecer"

El Córdoba CF sigue preparando la visita de la Real Sociedad de este miércoles (El Arcángel, 19:00), dentro de la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. El conjunto blanquiverde se ha ejercitado este martes en la Ciudad Deportiva y mañana tendrá una nueva sesión de activación tras la que se conocerá la convocatoria. Pero en la previa Pablo Alfaro ya ha mostrado ese espíritu competitivo propio y del equipo: "Sabemos de la dificultad, pero no podemos fallarnos a nosotros mismos en ambición ni en ilusión".

El maño es consciente de que enfrente tendrá a "uno de los equipos top" de España, si bien está convencido de que el Córdoba puede ponerle las cosas difíciles. "Estamos en la disposición correcta, pero pase lo que pase es un partido para crecer", ha subrayado el técnico, que sabiendo la dureza del reto que tiene por delante, ha querido lanzar un mensaje con poso para el futuro, aunque ahora mismo el choque liguero del domingo ante el Yeclano Deportivo esté en un segundo o tercer plano: "No tenemos que sobre preocuparnos en exceso; este es un partido para disfrutarlo compitiendo, un premio que nos hemos ganado".

La Real, en mala racha. "No es sencillo contrarrestar a un equipo como la Real. Sus números y su situación hablan por sí solos: los hemos visto hace poquito en la Supercopa, están clasificados en la Europa League, van en puestos europeos en LaLiga, van a jugar la final de Copa, y es uno de los equipos top, con muchísimas virtudes, que será una dificultad añadida a la que ya ofrece la competición. Lo sabemos, pero como ya hemos dicho otras veces, no por ello no siempre los mejores ganan. Sabemos de la dificultad, pero no podemos fallarnos a nosotros mismos en ambición ni en ilusión".

El valor de pasar de ronda. "Sería de nuevo algo histórico para un club como el Córdoba que ahora está en Segunda B, a sabiendas de la dificultad que entraña. Pero no tenemos que sobre preocuparnos en exceso; este es un partido para disfrutarlo compitiendo, un premio que nos hemos ganado y esa es la mejor manera de honrar a nuestro escudo y competir en buena lid a toda una Real Sociedad".

Un inicio de récord en el club. "Es un halago contribuir a que el equipo haya vuelto a creer en sí mismo, saque sus virtudes y minimice defectos, y no es sencillo. Es labor de todos. Sin los artistas, que son los jugadores, y de todos los que estamos alrededor sería más difícil; esto es un deporte colectivo, porque juegan once, pero apoyamos más desde fuera, y todo lo bueno me gusta compartirlo porque sabe mejor".

Un único triunfo de la Real en Córdoba. "No lo sabía y es un dato muy curioso, que un club como la Real tenga esos guarismos aquí. Ojalá seamos capaces de ampliar esa estadística y que esos fantasmas que pueden aparecer por la derrota de la Supercopa, puedan jugar a nuestro favor. Vamos a intentarlo y estamos en la disposición correcta, pero pase lo que pase es un partido para crecer".

La derrota 'txuri-urdin' en la Supercopa. "No se sabrá hasta que todo vaya desarrollándose, aunque los escenarios que no se te dan bien no son agradables. Nunca se sabe por los miedos o las situaciones de cada uno, y los futbolistas son personas, y no son impermeables a todo... Vamos a intentar ponérselo muy difícil, con todas nuestras fuerzas".

La exigencia de la Real y su buen fútbol. "Máxima exigencia, por supuesto, no hay dudas. Hay que estar al 110%, porque nos lo exige el rival, la competición y nosotros mismos, que es lo más importante porque tenemos que ser los más críticos. Pero ya lo dimos antes y ahora tenemos un escaloncito más, porque la Real juega bien al fútbol, es un equipo bien trabajado, con una misma idea en el club y con un engranaje deportivo para todos sus equipos. Es un equipo que está recogiendo los frutos, con mucha gente salida de Zubieta, y es un club para tomar ejemplo"

¿Se le puede discutir la iniciativa? "Es posible, pero no fácil, porque las categorías están para algo. Pero vamos a a intentar jugar con nuestras virtudes y nuestras armas, sabiendo que a veces tendremos que protegernos y otras desplegarnos, pero no vamos a renunciar porque ya lo hemos hecho y esa situación lo hace menos complicado, porque los futbolistas ya creen".

El crecimiento del equipo. "Está cogiendo su sitio, nos estamos posicionando, aunque hay momentos en los que el juego en esta categoría no es sencillo y hay margen de mejora. Hay partidos en los que hemos estado a un altísimo nivel y en otros en los que nos ha costado más, pero no tenemos aún la capacidad de ser muy superiores. Esto consiste en dar cada día más e intentar ser cada día un poquito mejores".

Rotaciones. "No he repetido alineación nunca desde que llegué aquí y tampoco lo haré. Los jugadores me demuestran que quieren estar en el once y ser partícipes de todo. El once que salga lo va a hacer para competir al 100% con nuestras virtudes y fortalezas para tratar que se nos vea mucho y bien".

Alberto Salido. "Es cierto que expresamos públicamente lo que el chico ya sabía, y hoy lo hemos comentado en el grupo. Soy gestor de grupo y no me gusta decir nada en público que no haya a dicho antes a los interesados. Lo tiene difícil para jugar, pero nos queda una sesión de activación y de momento sigue siendo parte de la plantilla; es uno más con mayor o menor participación".