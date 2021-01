Pablo Alfaro pasa revista al mercado del Córdoba CF

El Córdoba CF lleva semanas buceando en el mercado para encontrar al menos un delantero para completar su plantilla para la parte decisiva de la temporada. Su prioridad a día de hoy sigue siendo el fichaje de Berto González, del Sporting de Gijón, que ocuparía la licencia sub 23 libre que tiene un club que busca un segundo refuerzo, también para la parte ofensiva, que conllevaría la salida de Alberto Salido. De ambos ha hablado este lunes Pablo Alfaro en una entrevista en el programa Zona Deporte, de PTV Córdoba.

El técnico maño, lógicamente, ha sido más comedido en las palabras referidas al deseado. "Es un futbolista del Sporting que ha hecho hasta ahora su carrera en el filial y que está en la agenda de bastantes equipos. A sabiendas de las características de nuestra plantilla y sabiendo lo que podemos hacer, es una opción, pero la posición del chaval y del Sporting es muy importante ahora", ha comentado al ser cuestionado sobre Berto, que está a la espera de que el club gijonés incorpore un hombre para su ataque para coger las maletas.

Más directo se ha mostrado Pablo Alfaro para hacer mención a Alberto Salido, que apenas si suma unos minutos desde el inicio de la temporadas, los que el aragonés le dio en el tramo final del partido ante El Ejido: "Para mí lo que le puede faltar, y es lo más difícil, es minutaje, porque un jugador joven tiene que jugar para mostrar sus credenciales, y acercarse al nivel de los que tiene por delante".

"Es una cosa de competencia. Y eso en este equipo, jugar de delantero y tener minutos, no es fácil porque la competencia es importante y además los otros están marcando. Tendrá que buscar minutos en otro lado, será lo mejor", ha insistido el preparador de un Córdoba que trabaja para romper la cesión del Atlético de Madrid, que en todo esto ejerce un papel casi de espectador a la espera del acuerdo entre las otras partes.

En lo que sí ha incidido Alfaro, como ya explicó en una extensa entrevista con el Día, es en la necesidad de preservar el vestuario, "que no se puede romper". "En Segunda B te permiten 16 fichas séniors, que tenemos cubiertas, y luego seis de sub 23, y no estamos en disposición de hacer siquiera una mini revolución. Solo si el mercado nos permite mejorar alguna posición, tenemos que estar abiertos, pero el mercado de invierno es siempre complejo", ha finalizado el técnico, que confía en tener pronto a su disposición a Berto González o algún elemento más para dotar de más pólvora a un ataque ahora lideran los goles de Willy Ledesma y Piovaccari.