El fichaje de Berto González por el Córdoba CF, una cuestión de paciencia

El mes de enero avanza hacia su ecuador y el mercado invernal de fichajes sigue sin moverse para el Córdoba CF. La entidad blanquiverde tiene muy claras sus prioridades, y la primera es cubrir esa ficha sub 23 que mantiene libre, para la que el nombre señalado en rojo es Berto González.

El atacante del Sporting de Gijón es la prioridad de la dirección deportiva del Córdoba desde el pasado mercado de verano. De hecho, en el club de El Arcángel esperaban que su llegada pudiera cerrarse con relativa agilidad, pero la operación se está demorando. La razón no es otra que las prioridades del Sporting, que lógicamente primero debe afrontar sus objetivos de mercado para luego dar salida a jugadores con los que no cuenta para el tramo final de este curso.

Ese aspecto no pone en peligro la operación, pero sí que obligará al Córdoba a armarse de paciencia. En el club confían en cerrar la contratación conforme avance el mercado, pues todas las partes parecen encaminadas a ello. El propio futbolista tiene la firme intención de recalar en El Arcángel. Sabe que es el deseado por los técnicos y la insistencia en su fichaje le ha convencido de que será el mejor destino para su progresión. Su acuerdo con el Córdoba no parece ningún problema y su llegada quedaría pendiente de la decisión del Sporting. El club asturiano, por medio de su director deportivo, Javi Rico, ya frenó la salida de Berto González en el mercado estival pero el jugador obtuvo el compromiso de que le pondrían facilidades si no contaba con minutos en el primer equipo.

Ese es justo el escenario que se ha dado en esta primera parte de la temporada. El atacante avilesino ha entrado en varias convocatorias de David Gallego, pero no ha tenido protagonismo alguno, ni siquiera cuando el equipo gijonés ha tenido que recomponer su esquema por las bajas debido a los casos de coronavirus.

En ese contexto, su salida no parece nada complicada, pero sí podría demorarse unos días más. El Sporting anda pendiente de dar salida a algunos de los futbolistas con los que no cuenta, y tiene ya muy avanzada la marcha de Álvaro Vázquez al Sabadell. Cuando el equipo asturiano logre rebajar su masa salarial y ate un refuerzo para su delantera, la puerta de salida debería quedar abierta para Berto González.

Ese punta que busca el conjunto gijonés bien podría ser Víctor Campuzano, del Espanyol, con el que parece existir ya un acuerdo para recalar en el Sporting a partir del mes de junio. Sin embargo, los asturianos están intentando conseguir que el jugador se incorpore de inmediato, y si no es posible buscarían una alternativa para sumar un efectivo más a su delantera.

En ese compás de espera, el Córdoba y Berto González aguardan acontecimientos, convencidos de que el futbolista terminará vistiendo de blanquiverde, pero conscientes de que tocará armarse de paciencia y esperar a que los tiempos del mercado posibiliten el remate de la operación.

No se descarta algún movimiento más

Más allá de esa deseada llegada de Berto González, el Córdoba no tocará demasiado su plantilla pero sí que podría intentar alguna permuta más. Salvo sorpresa mayúscula no será de gran importancia, pero la situación de dos jugadores sub 23 como Darren Sidoel y Alberto Salido, que apenas cuentan para Pablo Alfaro, como ya les sucediera con Juan Sabas, invita a pensar que el club buscará al menos relevo para uno de ellos.

El que más números tiene para salir del Córdoba es Alberto Salido, que apenas ha disputado cinco minutos en un partido de liga y que no es el perfil de delantero que el cuerpo técnico demanda para su fútbol. El joven llegó cedido por el Atlético de Madrid, con el que habría que encontrar un nuevo destino para el futbolista, en caso de que el Córdoba se decidiera por darle salida o el propio futbolista la pidiera. En caso de producirse esa marcha, la dirección deportiva emplearía esa ficha en reforzar también el ataque, línea para que la siguen contemplando la opción de Diabate (Mallorca) y algunas más de otros filiales de equipos de superior categoría.