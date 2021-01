Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad: "Vamos a ir a muerte ante el Córdoba CF"

La Real Sociedad terminará este mediodía de preparar el partido de mañana ante el Córdoba CF (El Arcángel, 19:00) en Zubieta. Pero antes de esa última sesión, el técnico txuri-urdin, Imanol Alguacil, ha analizado en una larga comparecencia el duelo ante el conjunto blanquiverde, al que considera "bien armado" y con "experiencia y calidad". Es por eso que, pese a las dos categorías que separan a ambos equipos, está convencido de que los suyos deben dar su "mejor versión" para poder ganar: "Vamos a ir a muerte".

"Vamos a afrontar el partido al 100% porque, si no, no hay manera de ganar en el fútbol. En ese sentido no nos van a pillar, lo tenemos muy claro; si ganan será porque han sido mejores, pero por ahí no", ha insistido Imanol Alguacil, que es consciente de que "empezar marcando ayuda" cuando enfrente tienes a un rival como el Córdoba que está haciendo de su seguridad defensiva una de sus armas, con 564 minutos y seis partidos oficiales ya sin recibir gol.

Hay que salir a tope. "No puede ser de otra manera y lo estáis viendo porque han caído equipos como el Atlético y otros como el Sevilla han pasado con apuros. Como te relajes y no juegues al 100% y no vayas mentalizado para igualar la intensidad del rival y demostrar que estás en Primera, no hay equipo fácil y te puede complicar, no tengo dudas. Vamos concienciados de dar nuestra mejor versión, si no, no vamos a ganar. El Córdoba es une equipo de Segunda B con experiencia y calidad, con gente como Piovaccari, Alain Oyarzun, tres de dentro muy buenos, Del Moral, Mario Ortiz y Traoré... Es un equipo que juega muy bien y que está bien armado. Conozco al entrenador, que hace siempre equipos muy competitivos y, o vamos con toda la intención del mundo, o nos va a costar muchísimo".

La Copa, prioridad ahora. "Me conocéis y para mí, y lo he demostrado, no hay partido amistoso porque defendemos unos colores y a una afición, y hasta que nos aguanten las fuerzas debemos pelear dada partido y competición. Vamos a ir a muerte una vez más ante el Córdoba en esta Copa que iniciamos, y luego vendrán los siguientes partidos. Ojalá dentro de dos meses hablemos de estar agotados por jugar miércoles y domingo, porque sería buena señal. Siempre hay que defender a muerte esta camiseta y este escudo".

Regreso a El Arcángel tras el revés de la Supercopa. "Nos viene bien porque conocemos el campo y el césped y va a ser algo que no nos va a sorprender, sabemos a dónde vamos. Todo lo que pasó, aunque nos dolió, fue positivo porque el equipo salió convencido de que podía llegar a la final para ganarla, aunque perdimos en los penaltis. Ahora, contra otro rival, de otra categoría, debemos hacer lo mismo; y si lo hacemos, estaremos más cerca de ganar".

Estado de la enfermería. "Los lesionados van progresando. Zaldua, Aritz (Elustondo) y Asier (Illarramendi) están entrenando muy bien y están en condiciones de entrar en convocatoria y poder jugar. Asier no me preocupa porque viene entrenando casi mes y medio con bastante continuidad y, si ha ido y ha entrado en convocatoria, es porque está para aportar y para jugar. David (Silva), como todos los lesionados, me preocupa porque no acaba de recuperar. Vamos a ser optimistas, está avanzando, sus sensaciones son mejores, pero hay que ser precavidos para que no vuelva a recaer y que cuando vuelva lo tengamos hasta final de temporada".

Alain Oyarzun. "Le tengo un cariño especial porque he compartido muchas horas, broncas y triunfos con él, títulos en juveniles… Nos ha dado tanto… Es un chaval que prometía mucho, con una calidad bárbara, de Primera División, pero es de esos jugadores a los que les falta ese poco para triunfar en Primera. Ha estado muy cerca, las lesiones no le han ayudado y por desgracia está en Segunda B. Es un jugadorazo, con una zurda envidiable, pero si está en Segunda B es porque le falta algo. Estará súper ilusionado de jugar contra la Real y si lo hace, y está ilusionado y tiene ganas, es un jugadorazo".

La fortaleza defensiva del Córdoba: "Los partidos son diferentes, pero ante un equipo que recibe pocos goles, es mejor marcar que no que marquen ellos. Nosotros antes también hemos sido un equipo que recibíamos pocos goles y luego cambia y entran más. Cada partido es diferente, pero empezar marcando ayuda".

Entradas y salidas en el mercado: "A muerte con este equipo, porque éste es el que decidimos con el que teníamos que competir en todas las competiciones. No me gusta hablar de estas cosas porque son más rumores que otras cosas, y estamos súper centrados en el Córdoba, entrenando a tope para que esta Copa que iniciamos sea igual de bonita que la que lo fue la del año pasado".

La Copa, una puerta para levantar un título. "El objetivo va a ser ese porque no tenemos otro que ganar una competición cuando la juegas. Soy optimista siempre, incluso en los peores momentos. Demostramos en la Supercopa y ya dije que me sentía favorito en la previa y así fuimos a la semifinal, pero el Barcelona estuvo más acertado. Quería ganar, era la primera competición y el objetivo era ganarla, pero no pudo ser. Ahora hay que afrontar los siguientes retos, que también son bonitos e importantes. Ojalá en dos meses hablemos de que estamos exhaustos porque sería que hemos pasado en Copa, que seguimos en la Liga y que hemos pasado en Europa League, sería la mejor noticia".

El miércoles, Dia de San Sebastián. "Evidentemente claro que es importante para todo Guipúzcoa, no solo para Donosti. Y es otro motivo más para que seamos capaces de hacer un buen partido, ganarlo y que todos los aficionados se queden satisfechos del trabajo del equipo".