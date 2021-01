Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF: "No podemos pensar que va a ser un partido sencillo"

El Córdoba CF sigue preparando el partido de la matinal del domingo ante el Lorca Deportiva (Francisco Artés Carrasco, 12:00), colista y único equipo sin victorias del Subgrupo IV-B de Segunda División B y que, además, no podrá contar con el apoyo de sus aficionados ante las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de la Región. Un escenario, por tanto, envenenado para un conjunto blanquiverde sin margen de error.

"Los números no mienten", ha señalado en la previa Pablo Alfaro, que es consciente de que enfrente tendrá al "equipo que ocupa la última posición, un equipo en un estado de cambio absoluto en este mercado de invierno, que lleva más de una decena de altas y bajas". Sin embargo, "no por eso podemos pensar que va a ser un partido sencillo, sobre todo por las ganas que tienen de revertir la situación y la incertidumbre por los cambios, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar".

"Eso no nos puede hacer despistarnos del objetivo de ir a hacer un buen partido y traernos los tres puntos", ha insistido el maño, que ve al Córdoba "bien, deseando de competir de nuevo" tras una semana limpia tras las últimas con participación copera: "Nos centramos en nuestra competición que es lo que nos importa, con la idea de hacerlo bien y presentar nuestras mejores opciones en Lorca".

Porque aunque en el horizonte aparezca ese nuevo choque ante un rival de Primera División como la Real Sociedad, Alfaro incide en que ahora mismo solo hay que tener ojos para el torneo liguero. "La Copa sabemos que existe, pero será dentro de casi una semana; estamos centrados solo en el partido de Lorca y que el equipo que salga tenga la suficiente capacidad para pelear en buena lid los tres puntos", apunta el aragonés, que deja claro que no va "a reservar nada" porque "la intención es intentar imponernos".

No queda otra tras el pinchazo, en forma de empate, ante el Betis Deportivo, que se haría bueno en caso de batir al colista, pues "siempre que encadenas puntos y sumas es bueno". "Pero vamos como fuimos a Sevilla, con la idea de ganar; luego puede haber situaciones diferentes, pero el objetivo es dar nuestra mejor versión y demostrar al rival que somos un equipo que quiere la victoria", ha continuado el técnico, que tiene las bajas por lesión de Djetei, aunque su dolencia "no ha sido tan grave como podíamos suponer", y Samu Delgado, además de Julio Iglesias, aunque recupera a Javi Flores, ya "en condiciones de sumar".

Quizás de todas ellas, por la participación que acumulaba hasta la fecha, la ausencia de Djetei pueda parecer la más importante, aunque Pablo Alfaro prefiere "dar importancia a las presencias". Es por eso que ha valorado a Xavi Molina, que "lo hizo muy bien" ante el filial del Betis, y a Manu Farrando, que "lo puede hacer bien con Bernardo también", por lo que "estamos bien cubiertos ahí".

El valor de no encajar "sin ser un equipo defensivo"

No en vano, a pesar de ese contratiempo con el africano, el Córdoba enlazó su quinto partido con la portería a cero, en lo que es "una de las fortalezas" del equipo desde el relevo en el banquillo. Todo, según subraya el entrenador zaragozano, "sin ser un equipo defensivo, que no lo somos; somos ordenados, vamos a la presión alta y jugamos lejos de la portería, y eso habla bien de la disposición y el orden del equipo, que no queremos perderlo, porque mientras más lo alarguemos, mejor porque nos acerca a las victorias". Eso sí, para amarrarlas, hace faltar anotar, algo que ha ocurrido en todos los duelos excepto ante el filial del Betis, en lo que es parte de "ese proceso de mejora y desarrollo en el que vamos ir avanzando hasta el final".

Tal vez, por eso, sea buen momento para visitar al Lorca Deportiva, que pasa por tener la defensa más débil del subgrupo, aunque ahora mismo es complicado saber qué rival aparecerá el domingo tras unos cambios que "dificultan, porque no es lo mismo saber sus virtudes y defectos" que verte con un equipo que "ha cambiado a casi la mitad de la plantilla y no sabes qué puedes encontrarte". "El estilo igual porque el nuevo técnico lleva dos partidos, pero tenemos que centrarnos en lo nuestro", ha incidido Alfaro, que no quiere la más mínima confianza en el vestuario.

"Los jugadores ya saben que aquí no sirve la relajación, no lo vamos a permitir, porque es el único camino para luchar por lo que queremos", ha recordado el preparador cordobesista, sabedor de que "es una categoría muy igualada y, desde el trabajo colectivo, podemos dar esa libertad para buscar situaciones, siendo conscientes de que no podemos ir relajados porque el fútbol cada vez está más igualado y en los matices hay cada vez menos diferencias y, si no tienes un nivel de actitud muy elevado, el resto no sale a relucir; eso lo tenemos claro y el que no dé ese nivel no tiene hueco entre nosotros".

Es por eso que Pablo Alfaro pone de manifiesto que "no hay otra distracción ni trastorno" alrededor del CCF que no sea preparar el siguiente partido con el último objetivo de ganar y recortar puntos a los rivales que le preceden en la tabla: "Hay buenos equipos, pero no nos tiene que distraer porque debemos centrarnos en acercarnos. Estamos a la mitad, y tenemos ahora otros nueve partidos para posicionarnos para la siguiente fase. Estamos en Lorca, Lorca y Lorca, no tenemos que pensar en mucho más".

Ni siquiera en lo que pueda deparar un mercado de invierno ya consumido a la mitad sin novedades en El Arcángel. "Estamos en permanente contacto y esa fue una premisa antes de sentarme aquí", ha matizado el técnico maño, que pone sobre la mesa un punto clave: "Lo que venga tiene que ser para aumentar el nivel, porque el nivel es alto y no es fácil. Tenemos nuestras limitaciones, pero siempre vamos a estar abiertos para que lo que pueda venir nos ayude a tener más argumentos".