Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Cádiz B

El Córdoba CF ha empatado (1-1) en su visita al Cádiz B, en un duelo en el que De las Cuevas adelantó a los blanquiverdes en la primera parte. Un tanto de penalti del filial amarillo en el segundo acto niveló la contienda y frenó a los de Agné, que aún así siguen sumando y refuerzan su tercera posición.

EDU FRÍAS Buen debut. El joven arquero catalán no acusó los nervios de su estreno en liga con la camiseta blanquiverde ni la inactividad fruto de la lesión de la que sale. Estuvo seguro en los muchos balones laterales que colgó el filial. No pudo hacer nada en el gol.

IVÁN ROBLES Serio. Ante su exequipo, el onubense se mantuvo firme pese a la exigencia de los veloces interiores del conjunto amarillo. Mucho más desahogado que Jesús Álvaro, fruto también de la insistencia del Cádiz B de buscar al canario.

FIDEL ESCOBAR Solo un borrón. Buen partido en líneas generales del panameño, que fue el mejor de su equipo en la primera parte, cortando cualquier intento del filial cadista de llegar a la meta de Edu Frías. En el segundo acto cometió el penalti que dio lugar al empate.

DJETEI Lesionado. El camerunés volvió al equipo después de su sanción pero lo hizo con mal pie, pues se le reprodujeron a la hora de juego los problemas musculares que arrastraba. Tuvo que ser sustituido por Imanol García.

JESÚS ÁLVARO Superado. Chapela le buscó las vueltas con asiduidad, gracias a su rapidez y facilidad para desbordar. El lateral blanquiverde intentó recomponerse de esa exigencia defensiva, que también le imposibilitó aparecer en ataque como suele hacer.

XAVI MOLINA Contundente. Buen partido del mediocentro, que generó con un robo en campo propio la jugada del gol de De las Cuevas. En el segundo acto, tras la lesión de Djetei, tuvo que retrasar su posición hasta el eje de la defensa y cumplió bien.

JAVI FLORES De más a menos. Mejor en la primera parte que en la segunda, también condicionado por el creciente viento de levante que dificultó muchísimo el poder controlar el balón y jugar con criterio. Dio un gran pase a De las Cuevas en el gol.

IVÁN NAVARRO Desconectado. No lució ni mucho menos como el día de su debut ante el Sevilla Atlético. Apareció en los primeros minutos de manera tímida, pero fue desapareciendo del juego conforme avanzaba el partido. En el minuto 80 dejó su sitio a Fran Gómez.

MOUTINHO Calidad. El suizo afrontó su primera titularidad y mostró detalles de cierta mejoría física después de su lesión, además de una calidad superior para el pase vertical. Raúl Agné prescindió de él en el descanso.

DE LAS CUEVAS Certero. En un partido poco lucido en líneas general, el alicantino demostró la enorme pegada que tiene en sus botas. Prácticamente en la primera ocasión clara de su equipo tiró un desmarque profundo que supo ver a la perfección Javi Flores, para darle un pase que el mediapunta transformó en gol ante la salida de Juan Flere. Fruto de esa acción acumuló sus mejores minutos, con más presencia en el centro del campo. En la segunda parte actuó más escorado a la banda izquierda y perdió algo de protagonismo, si bien lo intentó hasta el final. Aunque no dio su mejor nivel, volvió a demostrar que es un futbolista desequilibrante en esta categoría.

PIOVACCARI Aislado. Con poca capacidad para conectar con sus compañeros, el italiano pareció una isla desierta respecto al resto de su equipo. Intentó hacer la guerra por su cuenta pero apenas encontró ocasiones de encarar la meta del rival.

CARLOS VALVERDE Apagado. Mal el utrerano en su regreso tras el fuerte golpe que sufrió ante el Badajoz. Relevó a Moutinho en la segunda parte, pero prácticamente no entró en juego ni lució la velocidad y el desborde que atesora.

IMANOL GARCÍA Trabajador. Solución de urgencia para buscar más mordiente aprovechando la lesión de Djetei. El navarro acompañó a Javi Flores en la medular y asumió el trabajo sucio en una parte del duelo menos lucia que la primera.

FRAN GÓMEZ Testimonial. Entró en los diez minutos finales para tratar de buscar un aire nuevo en el ataque blanquiverde. Sin embargo, no tuvo excesivas opciones de entrar en juego. Ayudó en el repliegue y se mostró aplicado.