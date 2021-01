¿Moussa Sidibé por Samu Delgado? La ecuación que maneja el Córdoba CF

Cambio de planes, y no menor, en la estrategia del Córdoba CF en el mercado invernal de fichajes. El club blanquiverde incorporará finalmente a un futbolista mayor de 23 años tras confirmarse que Samu Delgado estará aún varios meses fuera de los terrenos de juego. De esta manera, el extremo conquense liberará su ficha, que según ha podido saber el Día podría ser para Moussa Sidibé, exterior de Malí que ya estuvo muy cerca de El Arcángel en la anterior ventana y sobre el que la dirección deportiva ha vuelto a tirar sus redes en las últimas horas.

Porque el africano saldrá de inmediato de una Ponferradina que ganó la partida al Córdoba en verano, pero donde no ha tenido continuidad. De hecho, diversas informaciones apuntaban a un préstamo al Racing de Santander que ahora mismo está frenado por la irrupción de la entidad cordobesista, que según apuntan desde tierras cántabras, habría mejorado ya la propuesta económica de la institución santanderina. El Andorra, donde brilló el pasado curso en Segunda B, es la tercera vía encima de la mesa.

Pero lo cierto es que el desenlace parece que está próximo. Tanto que Moussa Sidibé ya se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido que este mismo viernes jugará la Ponferradina en La Romareda ante el Zaragoza, con el fin de ultimar su destino, que será en todo caso en forma de cesión. El africano, de 26 años, tiene dos años más de contrato con la Deportiva, hasta el 30 de junio de 2023.

En lo que va de campeonato en LaLiga Smartbank, el jugador natural de Bamako ha sido uno de los menos utilizados por Jon Pérez Bolo. Y eso que arrancó la temporada formando parte del once titular que se midió al Castellón, aprovechando la falta de efectivos que entonces tenía el plantel berciano. Desde entonces, solo ha jugado de inicio una vez más, participando en siete encuentros para un total de 192 minutos.

Aunque Sidibé es una opción preferente para el Córdoba, que lo considera un jugador "distinto" a lo que en la actualidad tiene en nómina, y los informes están más que escrutados tras la apuesta realizada en verano que no llegó a fructificar, la dirección deportiva que encabezan Miguel Valenzuela y Juan Gutiérrez, Juanito, maneja también otras alternativas, todas de perfil alto, de jugadores de superior categoría que puedan dar ese salto de calidad a la plantilla para la parte decisiva de la campaña.

Un tramo que Samu Delgado tendrá que ver desde la grada, según ha adelantado Córdoba y ha podido confirmar el Día. El conquense liberará su ficha, pero continuará como un miembro más del equipo, recuperándose de una dolencia que se ha confirmado mucho más grave de lo que dijera el diagnóstico inicial, fijado en "una elongación sin rotura del tercio proximal y medio de la porción larga del bíceps femoral de la pierna izquierda". Tanto que, tras acumular ya más de tres semanas de baja, su ausencia se prolongará por espacio de varios meses más, lo que hace que con la recuperación posterior dé ya la temporada por finiquitada.

El exterior, firmado el pasado verano del Marbella y que tiene contrato con el Córdoba hasta junio de 2022, sufre finalmente una rotura importante que, además, afecta al tendón. Sin duda, un duro contratiempo para Samu Delgado, que se rompió en el partido de Copa del Rey ante el Getafe y que este mismo viernes se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva, donde ha formado parte del corro que da inicio al entrenamiento antes de retirarse a la banda. Seguro que ya entonces sabía que este curso no volvería a pisar el verde.

Con independencia de este movimiento forzado, el club cordobesista sigue muy pendiente del mercado de jugadores sub 23. La salida de Alberto Salido, que se da por segura, traerá a un nuevo jugador para el frente de ataque, con el asturiano Berto González como prioridad absoluta, pero todo pendiente de lo que diga el Sporting de Gijón, que no acaba de encontrar un recambio para su delantera y, por lo tanto, no se decide a dejar salir a una de las perlas de su prolífica cantera.