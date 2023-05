Manuel Mosquera: "Vamos a insistir en buscar una victoria"

Manuel Mosquera, técnico del Córdoba CF, se mostró contrariado por el empate de su equipo en Mérida, por el hecho de que se le escapa una nueva ocasión para conseguir esa primera victoria que al menos le impida irse de vacío tras dos meses en El Arcángel.

"Ha sido un partido bastante disputado, parejo en muchos momentos y en otros estuvimos mejor nosotros, aunque ellos al principio y hasta el penalti estuvieron más ordenados y nos hicieron más daño. A partir del penalti espabilamos y hemos hecho un buen partido. Nos quedamos al final con ese empate pese a haber tenido bastante ocasiones para conseguir ese gol de la victoria, pero no lo hemos conseguido, aunque ha podido ser de muchas formas", explicó el técnico en su análisis del encuentro en el Romano José Fouto.

Mosquera no buscó excusas y reconoció que su equipo sigue sin dar ese paso adelante para ganar: "Ha sido un buen partido, pero no nos está llegando porque nos falta el acierto en las jugadas que generamos, que creo que han sido bastantes".

Al coruñés se le cuestionó, ante la difícil situación del Córdoba CF, si se arrepentía de haber aceptado la oferta del club blanquiverde. "Desde luego que no, al contrario, y lo volvería a hacer. Los resultados no acompañan y eso hay que aceptarlo como parte de la profesión, pero yo estoy muy orgulloso de haber llegado al Córdoba y de disputar estos partidos para lograr un objetivo muy bonito como era meternos en play off, y quién sabe si más cosas... Podíamos haber conseguido más, y no se ha conseguido, pero por todo lo demás estoy muy contento. Es un gran club y eso ya lo tienes como entrenador", comentó.

A ganar en la última jornada

Ahora, con una última jornada en la que el Badajoz se jugará la permanencia en El Arcángel, Mosquera dejó claro que los suyos buscarán el triunfo que les permita aliviar su pena. "Vamos a insistir en buscar una victoria para terminar con un triunfo. Estos jugadores están dándolo todo para que así ocurra, independientemente de no tener ya objetivos", aseguró.

Ese deseo de ganar un partido está, para el técnico, por encima de la necesidad del rival: "Nosotros no miramos eso, miramos que tenemos que ganar nuestro partido. Así se dignifica y se honra la competición. Nosotros tenemos que salir a ganar, pero es que además necesitamos una victoria para que nos dé el sentido a tanto trabajo y tantos días amargos. Necesitamos terminar ganando con nuestra gente en el Reino, creo que nos lo merecemos todos. Vamos a salir a ganar sin ninguna duda".