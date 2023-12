Los jóvenes del filial toman protagonismo en la convocatoria del Córdoba CF

Las cinco bajas con las que el Córdoba CF tiene que afronta el partido de este domingo en Melilla ha obligado a Iván Ania a incluir en la convocatoria a cuatro jóvenes del filial blanquiverde con la idea de paliar las carencias que los diversos contratiempos que arrastra el equipo han generado.

Los laterales Adri Vázquez y Álex López, el mediapunta Paco Fernández y el delantero Óscar Jiménez son los cuatro futbolistas del Córdoba B llamados por el técnico asturiano y que, por tanto, no participaron en el encuentro del filial blanquiverde ante el Ayamonte. De todos ellos, solo Adri Vázquez está sin debutar de momento en Primera Federación, oportunidad que le podría llegar en el Álvarez Claro de Melilla.

Y es que el Córdoba ha visto como al duelo de Melilla no han llegado ni Kuki Zalazar ni Álex Sala, hombres con los que en principio se contaba pero que no han terminado de encontrar sensaciones positivas en los últimos entrenamientos, de ahí que el cuerpo técnico del conjunto cordobesista prefiera no arriesgar y esperar una semana más para su reincorporación al colectivo.

A ello hay que sumar las bajas de larga duración de Adri Castellano y Alberto Toril, que siguen avanzando en sus respectivos procesos de recuperación, así como la sanción de Carlos Albarrán, que ha dejado el camino abierto a la titularidad en el carril derecho de la defensa para Iván Rodríguez.

Oportunidades para los jóvenes

En el presente curso, Iván Ania no ha dudado en dar oportunidades a los jóvenes del Córdoba B cuando han aparecido contratiempos en el primer equipo. El primero en debutar fue el extremo Álvaro Vázquez, al que posteriormente han seguido Álex López, Paco Fernández y Óscar Jiménez.

Los futbolistas del segundo equipo fueron habituales en las sesiones de la primera plantilla durante la pretemporada y eso ha permitido que su aparición en Primera Federación en momentos puntuales del curso se haya producido de manera natural.

Ante los avatares y contratiempos que plantea la competición, el Córdoba apuesta por la juventud de su filial y la convocatoria para el viaje a Melilla es un claro ejemplo de ello.