Javi Flores y Carlos Valverde, casi descartados para la visita del Córdoba CF al Sevilla Atlético

El Córdoba CF sigue preparando la visita al Sevilla Atlético del próximo domingo (Estadio Jesús Navas, 11:30). El conjunto blanquiverde ha completado este viernes un nuevo entrenamiento con las bajas de Javi Flores y Carlos Valverde, prácticamente descartados al igual que Jesús Álvaro, y la novedad de Marcelo y Álex Sánchez, ambos futbolistas del filial que se han unido a sus compañeros Luismi y Álex Meléndez.

Sin parte médico de por medio, la presencia de Javi Flores y Carlos Valverde en el duelo ante el Sevilla Atlético es cuanto menos complicada. Siempre hay que dejar un mínimo margen a la oficialidad, pero las palabras en la previa de Pablo Alfaro refrendan que están casi descartados: "Javi no ha hecho ningún entrenamiento esta semana y es muy difícil, y Carlos se ha ausentado de los últimos y vamos a tener que esperar", ha dicho el técnico con un tono de voz que invita poco al optimismo.

El capitán cordobesista no ha participado en ninguna de las tres sesiones que hasta el momento ha completado el equipo esta semana, trabajando en solitario en el estadio con los fisios del club. Queda solo el entrenamiento del sábado, tras el cual se espera que el técnico dé a conocer la lista de convocados, y su presencia, aunque no está descartada, es muy difícil. Valverde, por su parte, se ejercitó el miércoles, pero ya no ha vuelto a hacerlo, sin que se sepa igualmente su dolencia. Ambos se sumarían a Jesús Álvaro, con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le obligó a perderse el choque ante el Recreativo Granada.

"Es lo que hay y son situaciones que hay que manejar, y el que esté tiene que estar al 100% porque el rival nos lo va a exigir", ha incidido el maño abriendo la puerta a esos cambios en el once a los que empuja ya de manera directa "la enfermería". Con todo, Alfaro ha matizado que no cree que "merezca haber una revolución" tras el último tropiezo en casa, "sino ser conscientes de que tenemos que dar continuidad a todo lo bueno del equipo, e ir a Sevilla con el ánimo de conseguir la victoria, que nos vendría muy bien".

Ante estas bajas, el técnico aragonés del Córdoba ha contado en la sesión de este viernes con Álex Marcelo y Álex Sánchez, piezas clave en el filial formando parte del centro del campo y el efe de la zaga, respectivamente. Con todo, parece difícil que ambos puedan tener un sitio en la lista para Sevilla, para la que sí tienen más opciones Álex Meléndez, que ya debutó en el último encuentro, y Luismi, descartado ante el filial nazarí junto a un Alberto Ródenas que también confía en volver, al menos, al banquillo.