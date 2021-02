El Córdoba CF no termina de ver su enfermería completamente vacía. En la semana que Pablo Alfaro logró recuperar a De las Cuevas y Djetei, Jesús Álvaro sufrió un percance que ya le impidió ayudar a su equipo en el partido ante el Recreativo Granada y que ahora amenaza seriamente con dejarlo fuera de la visita al Sevilla Atlético del próximo domingo.

El club blanquiverde ha confirmado que las pruebas diagnósticas realizadas al futbolista revelan una "lesión muscular en el tercio medio de su soleo izquierdo". El club no va más allá en la descripción de la dolencia, ni especifica si se trata de una rotura o una elongación, aunque tratándose de un problema muscular parece complicado que el carrilero canario pueda llegar en condiciones al partido del domingo en Sevilla.

La lesión muscular le llegó a Jesús Álvaro en el momento en el que más afianzado estaba en el equipo titular. Un puesto que se ganó a pulso después de que Juan Sabas confiara en el arranque de la temporada en Berto Espeso. La llegada de Pablo Alfaro varió esa circunstancia y el canario había sido titular en los seis encuentros de liga previos a su lesión, con su mejor actuación en el duelo ante el UCAM, el último que pudo jugar antes de este percance físico.

De esta forma, si no media una recuperación exprés, el técnico blanquiverde tendrá que hacerse a la idea de no contar con su lateral izquierdo titular. Al quite estará una semana más Berto Espeso, que ante el Recreativo Granada cuajó una buena actuación. En la lista de convocados, además, podría repetir el joven del filial Álex Meléndez, que hizo su debut con el primer equipo en la segunda parte del duelo ante los nazaríes.