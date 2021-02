El Sevilla Atlético, una visita amarga para el Córdoba CF desde hace más de una década

El Córdoba CF necesita imperiosamente dejar atrás la dinámica de tres partidos seguidos sin conseguir la victoria que arrastra. No importa cuál sea el rival, los de Pablo Alfaro deben reaccionar ya. Y el choque más próximo, y por tanto más propicio para hacerlo, es la visita al Sevilla Atlético de este próximo domingo. Sin embargo, el conjunto blanquiverde no guarda un especial recuerdo de las últimas visitas a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, donde hace más de una década que no consigue la victoria.

Fue en la temporada 2008-09, entonces con ambos conjuntos en la Segunda División, cuando el Córdoba se volvió de Sevilla con su último triunfo a domicilio ante en filial sevillista. Más de una década después, ahí se mantiene esa última alegría, pues en las últimas tres comparecencias en el feudo hispalense, el cuadro cordobesista apenas ha conseguido sacar un empate.

Todo ello pese a que el Sevilla Atlético no ha sido un rival especialmente correoso para el Córdoba si se atiende al histórico general de enfrentamientos. El CCF ha visitado al filial del Sevilla en 20 ocasiones, en las que cosechó diez derrotas, nueve victorias y un empate. Un balance equilibrado que apunta, eso sí, a un duelo de goles y con el empate casi siempre descartado.

La última victoria del Córdoba en la Ciudad Deportiva del Sevilla se remonta al 14 de febrero de 2009. El cuadro blanquiverde, entrenado entonces por Juan Luna Eslava, derrotó al filial con solvencia (0-2), gracias a los tantos de Asen y Yordi, la dupla atacante de aquel conjunto cordobesista.

Ambos equipos no se volvieron a enfrentar hasta la campaña 2016-17, en la que el CCF perdió en Sevilla (1-0), con gol de Pawel Kieszek en propia puerta. Un curso después, también en Segunda División, el resultado fue de empate (1-1), con goles de Fede San Emeterio para los locales y de Jona para el Córdoba.

Derrota el curso pasado

El precedente más cercano es el del curso pasado, en el que el conjunto cordobesista, con Enrique Martín al mando, cayó por 1-2, en un choque en el que un doblete de Pepe Mena neutralizó el tanto inicial de Owusu para los blanquiverdes.

Si a esas últimas malas experiencias en Sevilla se le suma el choque de la primera vuelta de esta temporada, en el que el Córdoba perdió en El Arcángel (1-2), los hombres de Pablo Alfaro ya tienen la motivación suficiente para ir decididamente a por la victoria. Un aliciente pero también un aviso de que el filial sevillista es un rival muy a tener en cuenta.