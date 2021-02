Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF: "Lo que nos tiene que ocupar es dar una buena versión"

Tranquilo, sosegado, consciente de la situación, pero queriendo quitar trascendencia al partido del domingo ante el Sevilla Atlético. Así ha comparecido este viernes Pablo Alfaro en la sala de prensa de El Arcángel, desde donde ha transmitido un mensaje de confianza en el grupo para quebrar cuanto antes la serie de tres jornadas sin ganar y recuperar una plaza entre los tres primeros del Subgrupo IV-B de Segunda División B, sin duda el primer gran objetivo del club blanquiverde en la presente temporada.

El técnico cordobesista ha dejado claro desde el principio que el principal problema del Córdoba lo tiene él mismo, más allá del nivel del rival. "Lo que nos tiene que ocupar, sobre todo, es conseguir dar una buena versión de lo que somos como equipo, sabiendo que hay que tener respeto al rival, y más porque el filial tiene una muy buena racha; pero no podemos renunciar a lo que somos como equipo y que nuestras virtudes se puedan ver, porque la mejor manera de contrarrestar es proponer".

"Tenemos que ser el equipo reconocible que somos en los partidos, ese equipo que vaya a por la victoria, que vaya a defender alto, que sea atrevido y busque desequilibrio", ha insistido Pablo Alfaro, resaltando que "hay que contrarrestar las virtudes del rival porque, como nadie es superior como para hacer un monólogo, tenemos que intentar que nuestras virtudes futbolísticas tengan más peso en el partido".

Un choque ante un Sevilla Atlético que está invicto tras cuatro jornadas de la segunda vuelta que pasa por ser "un partido importante, muy importante", pero no una final: "Las finales cuando se juegan es porque no hay más y no es el caso, porque estamos en esta competición tan peculiar y que quedarán partidos tras éste". "Pero es importante y nos lo tomamos como tal, y somos conscientes de que es así para todos los que aspiramos a estar entre los tres primeros en esta primera fase de la temporada", ha incidido el maño.

Un entrenador que considera que "la plantilla es consciente" de que está en un momento delicado, si bien eso no debe traducirse en un exceso de responsabilidad que acabe siendo contraproducente: "La presión siempre va a existir porque el que esté en el Córdoba tiene que convivir con ella y no nos debe asustar. Todos sabemos que con más puntos estaríamos más desahogados y con menos hay que conseguirlos. El que desfallezca va a tener más difícil conseguir este primer objetivo; hay que ser fuerte mentalmente".

Defiende un juego "más que aceptable" por momentos

Entre otras cosas para "intentar revertir" la mala racha actual con los filiales, a los que el CCF no ha ganado en lo que va de curso. "Los filiales suelen ser dinámicos, con buen despliegue físico y mucha calidad, y eso los hace potentes y con capacidad para estar en lo más alto", ha analizado Alfaro, sabedor de que el domingo es "un día de darlo todo, y con esa intención tenemos que salir, sabiendo que es un partido importante, que cada uno que vaya llegando lo será más, y que no hay que renunciar a nuestro primer objetivo. Y así vamos a ir".

"Vamos a ver a un equipo enfrente que ya mostró sus credenciales en Córdoba, y eso lo tenemos grabado porque no debemos olvidarlo, pero la intención con la que vamos es la de devolverle esa moneda deportiva", ha continuado el preparador cordobesista, que apartará todo sentimentalismo pese a su pasado en Nervión y solo piensa en cómo hincarle el diente al Sevilla Atlético para recuperar la buena dinámica.

"Hay que saber leer el partido, tener un plan de partido, y proponer para que tengamos más opciones de victoria que ellos", ha comentado Pablo Alfaro, defendiendo a continuación que "el juego, por momentos, está siendo más que aceptable, aunque hay otras fases que nos está costando más". "Pero lo bueno hay que seguir reforzándolo porque sabemos el equipo que somos. No podemos revolucionar y jugar a lo que no sabemos hacer", ha concluido.