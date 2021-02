El Córdoba CF exprime sus recursos: 27 jugadores utilizados en solo 13 partidos

El Córdoba CF no está alcanzando las expectativas puestas en su plantilla en esta atípica temporada en Segunda División B. Es algo evidente. Los blanquiverdes siguen fuera de la zona de privilegio cuando solo restan cinco jornadas para finalizar la primera fase, aunque bien es cierto que no será por no haberlo intentado con todos los recursos que el equipo tiene a su disposición. Después del duelo ante el Recreativo Granada, son ya 27 hombres los que ha utilizado en liga el CCF.

Los estrenos de Moussa Sidibé, Nahuel Arroyo y el joven del filial Álex Meléndez elevaron una cifra llamativa en una temporada en la que solo se han jugado de momento 13 partidos. Una muestra también de que ni Juan Sabas en su día ni Pablo Alfaro ahora terminan de dar con un once inicial definido y consolidar un grupo de jugadores que tiren del carro con solvencia.

Tanto Sidibé como Nahuel se estrenaron desde el banquillo, aunque apuntan a ser importantes en las próximas semanas. Con su participación ya solo queda un futbolista que aún no ha jugado, y su caso es cuanto menos curioso. Se trata de Alberto Ródenas, que fue el primer fichaje invernal en llegar a Córdoba. El delantero, de hecho, ya viajó a Murcia para el duelo ante el UCAM, con apenas un par de entrenamientos con el grupo. Para el choque ante el Recreativo Granada, sin embargo, Alfaro se decantó por dejarlo fuera de la convocatoria, lo que deja entrever que si no median lesiones en la zona de ataque tendrá complicado jugar con asiduidad.

Bernardo, sin minutos por primera vez

Al margen de ese elevado número de jugadores utilizados, el duelo ante el filial nazarí supuso también la primera jornada de liga en que Bernardo Cruz se queda sin jugar. Hasta el momento, el central cordobés había acumulado todos los minutos en competición liguera en los primeros 12 partidos. Este domingo, el regreso de Djetei al equipo llevó a Alfaro a apostar por Xavi Molina en lugar de Bernardo como pareja del camerunés.

Con esa ausencia del cordobés, solo Mario Ortiz y Piovaccari quedan como jugadores que han participado en todas las jornadas de liga. El centrocampista es, de hecho, el hombre más utilizado por el Córdoba, con 1.142 minutos y pleno de titularidades. En el caso del delantero, aunque su protagonismo ha caído desde que Alfaro está en el banquillo, su presencia en el equipo no ha faltado en ningún partido de liga.