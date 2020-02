Iván Robles, el mejor 'espía' del Córdoba CF para el duelo ante el Cádiz B

El Córdoba CF visitará el domingo la Ciudad Deportiva El Rosal para medirse al Cádiz B (11:30), un partido sin duda especial para Iván Robles. El jugador onubense llegó el pasado enero a El Arcángel procedente del filial amarillo, con un contrato hasta 2021 y el claro objetivo de poner su granito de arena para conducir al conjunto blanquiverde de nuevo al fútbol profesional. De momento, ha sido titular en tres partidos, saldados todos con victoria, lo que ha asentado al equipo dentro de los puestos de play off.

"La euforia dura lo que dura el postpartido y como mucho el lunes, pero ya estamos a miércoles y es pasado; hay que centrarse en el partido del domingo e intentar seguir con esta dinámica positiva para afianzarnos en los puestos de arriba", ha comentado tras la vuelta a los entrenamientos el lateral derecho, que prefiere centrarse en su labor en el verde y no servir de espía del filial para el cuerpo técnico: "No me han preguntado hasta ahora, pero seguro que lo tienen más que estudiado".

Iván Robles ha aprovechado la ocasión para volver a decir públicamente "lo que es la afición" cordobesista, fiel reflejo en su opinión de "la magnitud que tiene este club, porque el Córdoba es uno de los grandes de Andalucía de siempre". Más ahora que la marcha es buena, aunque el futbolista ha apuntado que no le gusta "mirar la clasificación, sólo después del partido para ver el resto de resultados, porque al final si vas sumando, lo que hagan los demás te debe dar igual".

Con la vista ya en el partido del domingo, el onubense ha matizado que dejará a un lado el sentimentalismo por su pasado cadista porque es "ambicioso y competitivo, y sólo quiero ganar; voy con la mentalidad de ir a por los tres puntos, que es lo que necesitamos para poder seguir arriba". Además, ha agradecido la "confianza del míster" desde su llegada, si bien ha indicado que no se puede "relajar porque tengo competencia y, si lo hago, me puede pasar por encima perfectamente".

"Es cierto que el Cádiz B lleva unas jornadas sin sumar de tres, pero he podido seguir los últimos partidos y siguen compitiendo fuerte, como se ve con el empate que sacaron al Cartagena, que es difícil. Seguro que siguen en la misma línea de ser fuertes en defensa y solidarios, y será un partido disputado en el que tendremos que dar el 200 por cien de cada uno de nosotros para poder sacarlo", ha explicado el zaguero.

Por último, Robles ha defendido la propuesta del club amarillo de programar el choque en El Rosal y no en el Ramón de Carranza, que no se debe a "ninguna estrategia". "El filial siempre ha jugado en la Ciudad Deportiva, de hecho este año añadieron unas gradas para conseguir un aforo para las aficiones visitantes", ha finalizado el jugador blanquiverde, que ya es consciente de que el domingo el equipo contará de nuevo con un gran número de aficionados en las gradas.