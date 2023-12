Fede Vico cierra su etapa en Grecia y entra de nuevo en el radar del Córdoba CF

Fede Vico vuelve a entrar en el radar del Córdoba CF. El atacante cordobés, criado en la cantera del club de El Arcángel, ha quedado libre tras anunciar la rescisión de su contrato con el Asteras Tripolis y está sobre la mesa del conjunto cordobesista, que ya lo pretendió en verano, como una de las opciones más sólidas para reforzar su ataque en el inminente mercado de invierno de fichajes.

Y es que la aventura en Grecia de Fede Vico ha sido mucho más efímera de lo que en un principio cabía esperar. El futbolista nacido en Córdoba firmó este pasado verano un contrato por dos temporadas con el Asteras Tripolis de la máxima categoría del fútbol heleno, club en el que tan solo ha podido participar en un partido, ya que una lesión muscular ha tenido a Vico fuera de la dinámica de entrenamientos desde prácticamente el arranque de la competición en el país griego. Sin posibilidad de demostrar su talento en el fútbol griego, Fede Vico y el Asteras Tripolis han separado sus caminos apenas cuatro meses después de unirlos.

En ese escenario, el cordobés vuelve a entrar en el radar del Córdoba CF como un posible refuerzo importante para la segunda parte de la temporada. Y es que el conjunto blanquiverde ha mantenido los ojos puestos en un jugador al que ya pretendió de manera insistente el pasado verano. Hace unos meses, Vico tuvo una propuesta para volver al club en el que se formó después de salir del Leganés, pero entonces la oferta económica que le llegó desde Grecia superaba con creces cualquier opción en España, lo que le hizo emprender el camino de ida hacia el país heleno en los últimos días del mercado de fichajes veraniego.

Fede Vico fue una de esas opciones que el Córdoba intentó hasta el final de dicha ventana de transferencias, aunque finalmente optó por incorporar a Kuki Zalazar para reforzar el puesto de mediapunta a sabiendas de que en el aspecto económico no podía competir con las propuestas que manejaba el talentoso mediapunta cordobés. Eso no quita para que su nombre siga muy presente en el club, por varios factores.

Lo que el pasado verano no pudo ser, podría acabar produciéndose unos meses después. Fede Vico encaja en el perfil buscado como refuerzo prioritario por el Córdoba, que no esconde desde hace semanas que intentará incorporar a su equipo a un hombre de ataque que pueda cubrir la banda y jugar más centrado. Vico no es un ariete al uso, más bien un mediapunta que puede adaptarse también a jugar en los flancos, pero su encaje en la plantilla blanquiverde actual no sería nada complicado al permitir que otros jugadores como el propio Kike Márquez pudieran jugar ocasionalmente como referencia ofensiva.

Además, Vico mantiene una gran relación con Antonio Fernández Monterrubio, actual CEO del Córdoba CF y director general del Granada CF durante la etapa del futbolista cordobés en el club nazarí, con el que alcanzó la Primera División. Con el aval de los técnicos y el visto bueno del hombre que toma las decisiones en el club, el contexto parece el idóneo para que el Córdoba vuelva a posicionarse en buen lugar para el fichaje del atacante cordobés.

Un futbolista cotizado

En cualquier caso, si el Córdoba CF da el paso definitivo para intentar reforzarse con la llegada de Fede Vico, tendrá que afrontar también cierta competencia en este mercado de enero. Y es que pese a su mal primer tramo de temporada, el futbolista cordobés mantiene un cartel interesante para equipos de Segunda División en España y más que apetecible para muchos de los clubes con potencial para pelar por el ascenso a la categoría de plata desde la Primera Federación.

En ese contexto, más que nunca será importante la determinación del futbolista por volver al club en el que se formó y con el que llegó a jugar incluso en el último paso de la entidad por la Primera División. A sus 29 años, si Fede Vico decide regresar al Córdoba CF, el club le abrirá las puertas de par en par en busca de un salto de calidad para la plantilla que entrena Iván Ania.