Nueva afrenta de Givova al Córdoba CF: La tercera camiseta, a la venta fuera del control del club

La relación entre el Córdoba CF y Givova, la marca textil que viste a todos los equipos de la entidad blanquiverde, sigue tensándose de manera significativa. Después de los múltiples problemas y retrasos en la recepción de las camisetas oficiales de la próxima temporada, la última afrenta de la empresa italiana al club de El Arcángel ha llegado de manera sorpresiva cuando la propia Givova ha sacado a la venta las indumentarias del CCF a un precio reducido y con más variedad incluso de la que le ha proporcionado al propio Córdoba CF.

En el penúltimo capítulo de una relación que empezó siendo muy fructífera para ambas partes hace ahora cuatro años pero que va camino de terminar de la peor manera posible, en las últimas horas el Córdoba CF ha detectado que Givova comercializa a través de sus canales telemáticos los tres diseños de camisetas oficiales que el club presentó en verano para la temporada 2023-24 y que lo hace además a precios sensiblemente inferiores a los que tiene el club en sus tiendas oficiales, como si de una liquidación de material se tratase, cuando no hace ni tan siquiera un mes que llegaron las primeras unidades de stock a las tiendas oficiales del club.

Por si esa situación no fuera lo suficientemente surrealista, el colmo llega al observar como Givova ha sacado a la venta la tercera indumentaria del Córdoba CF para la temporada 2023-24, una camiseta que rendía homenaje a Medina Azahara y que el club blanquiverde se ha resignado a no recibir ya no para ponerla a la venta, ni tan siquiera para poder vestir a sus deportistas profesionales.

Esta afrenta de la marca textil italiana al Córdoba CF ha provocado una rápida reacción en las oficinas de El Arcángel. El club no quiere pronunciarse de manera oficial sobre el caso, ya que el contrato firmado en su día con Givova incluye cláusulas de confidencialidad, pero fuentes consultadas por el Día han dejado claro que los servicios jurídicos de la entidad blanquiverde ya se encuentran estudiando el caso con la idea de velar por los intereses legales del club en este asunto.

Y es que no es el primer episodio difícil de explicar que sucede en las últimas semanas en perjuicio del Córdoba CF. Unos días antes de que el club pusiera a la venta con meses de retraso sus camisetas oficiales en sus puntos de venta físicos y telemáticos, aparecieron en un mercadillo navideño de la ciudad una pequeña partida de dichas indumentarias, que curiosamente coincidían con algunas cajas extraviadas que el Córdoba CF debía recibir por parte de su proveedor oficial.

No hay que olvidar, además, que el Córdoba tuvo que arrancar la liga disputando las dos primeras jornadas con una camiseta no oficial, ya que el material deportivo no llegó al club hasta horas antes del tercer encuentro liguero. Fruto de todos estos problemas y de los arrastrados en las últimas temporadas, el Córdoba CF hace tiempo que tomó la determinación de no continuar de la mano de Givova, por lo que a partir del 30 de junio de 2024, fecha en la que finaliza el contrato que se firmó en su día, ambas entidades separarán sus caminos.