El Córdoba CF ya conoce los horarios de sus partidos en Primera Federación hasta la jornada 36

El Córdoba CF ya conoce su hoja de ruta para prácticamente toda la segunda vuelta del campeonato de liga en Primera Federación. La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este martes todos los horarios de los encuentros del segundo tramo liguero, con excepción de las últimas dos jornadas, cuyos partidos se disputarán en horario unificado siempre que en esos duelos haya objetivos significativos en juego.

Hasta la fecha, la RFEF había comunicado únicamente los horarios hasta la jornada 19 y los aficionados del Córdoba CF ya sabían desde hace meses que su equipo debía recibir al Real Madrid Castilla el jueves 4 de enero y al Intercity el sábado 13 de enero para poner el broche a la primera mitad de la competición liguera.

A partir de ahí, los seguidores ya pueden empezar a reservar fechas para asistir a El Arcángel o a planificar sus viajes para acompañar al equipo cordobesista cuando juegue lejos de su feudo. Y es que la segunda vuelta arrancará para el Córdoba CF con un partido siempre esperado como es la visita al Recreativo de Huelva. El CCF visitará el Nuevo Colombino el domingo 21 de enero, en un encuentro que ha quedado fijado para las 18:00. Será, como es habitual, una jornada de hermanamiento entre peñas de ambos equipos y un partido a buen seguro cargado de emoción e igualdad, como ya sucedió en El Arcángel con la visita de los onubenses.

El primer partido en casa de la segunda vuelta para el Córdoba llegará el sábado 27 de enero, día en que a las 20:00 visitará El Arcángel el Real Murcia, uno de esos equipos que estaban llamados a pelear por el ascenso directo pero que han terminado decepcionando de manera notable en el primer tramo de la competición. Esa visita del conjunto pimentonero se producirá bien entrado el mercado de fichajes de invierno, por lo que es de esperar que el cuadro murciano presente una plantilla bastante diferente a la que sucumbió ante el Córdoba en la primera vuelta. Y es que se esperan muchos movimientos de entrada y salida en el Real Murcia en las próximas semanas.

Acto seguido, el Córdoba CF arrancará el mes de febrero con otra visita en la que se espera un gran desplazamiento por parte de la afición blanquiverdes. El sábado 3 de dicho mes tocará jugar en Linarejos, donde espera un Linares en apuros que siempre aprovecha la cercanía con Córdoba para hacer una buena taquilla gracias a la fidelidad de la hinchada cordobesista.

En cuanto a viajes cercanos y propicios para que la afición blanquiverde se movilice, otro partido señalado en el calendario es el de la jornada 26, cuando el Córdoba CF tendrá que visitar El Maulí de Antequera. En la localidad malagueña habrá buena presencia de la afición cordobesista, que a buen seguro aprovechará el domingo 3 de marzo para acompañar a los suyos en un viaje cómodo y siempre apetecible.

Otras fechas destacadas en el calendario de los blanquiverdes son la visita al vigente líder, el Castellón, prevista para el sábado 16 de marzo a las 18:00 en Castalia, así como la salida para enfrentarse al Real Madrid Castilla (domingo 7 de abril a las 16:00), en un partido que moviliza siempre a los muchos aficionados del Córdoba CF que residen en la capital de España.

De momento, la última fecha conocida para el Córdoba corresponde a la jornada 36, en la que los blanquiverdes tendrán que recibir en El Arcángel al Atlético Sanluqueño. Ese partido ha quedado fijado para el sábado 11 de mayo a las 20:00.

A partir de ahí, la jornada 37 llevará a los hombres de Iván Ania hasta el feudo del Ibiza, rival directo por el ascenso, mientras que en la jornada 38 el Córdoba pondrá fin a la fase regular de la temporada en casa, recibiendo en El Arcángel al Algeciras. Esas dos últimas fechas del calendario no tienen todavía horario definido y no lo tendrán hasta poco antes de su celebración, ya que la RFEF decretará horario unificado para los partidos que tengan incidencia directa en la consecución de objetivos reseñables dentro de la categoría como ascensos, descensos, puestos de play off o clasificación para la próxima Copa del Rey.

Estos son los horarios del Córdoba CF desde la jornada 18 hasta la 36 de liga en Primera Federación: