¿Y si ya es demasiado tarde para el Córdoba CF?

El Córdoba CF vuelve al estar al filo del alambre. Una coyuntura nada desconocida en El Arcángel, donde las temporadas tranquilas son una utopía que (casi) nunca se cumple. El equipo de Pablo Alfaro ya ve el abismo de quedarse sin poder optar al ascenso a Segunda División muy de cerca. Todo ello pese a ganar en El Ejido, y debido a los resultados de unos rivales directos a los que el propio conjunto blanquiverde ha alimentado durante toda la temporada, para encontrarse ahora entre la espada y la pared cuando solo falta un partido.

Un duelo que se presenta como una moneda al aire, una auténtica final, sin la parte tópica de ese calificativo, pues tanto el conjunto blanquiverde como el Betis Deportivo deben ganar para intentar amarrar una tercera plaza por la que también pelea el Sevilla Atlético. Solo el filial verdiblanco depende de sí mismo, mientras que el CCF necesitará de un triunfo propio y la no victoria del filial sevillista. Si esos dos resultados se producen, los de Alfaro podrán incluso atender a lo que haga el UCAM Murcia en su visita al Recreativo Granada, pues la pelea por la segunda plaza estaría también abierta y accesible si los universitarios caen derrotados.

A esa última jornada llegará el Córdoba con poco más de un 20% de las probabilidades matemáticas de conseguir la combinación necesaria para salvar los muebles. Muchas más opciones de las que tenía el conjunto blanquiverde hace tres jornadas, antes de medirse al Linares, pero pocas si se tiene en cuenta el desembolso hecho y la apuesta firme por ser dominante en el Grupo IV.

Pase lo que pase en ese último partido, el Córdoba cerrará una mala primera fase, que debería invitar a la reflexión. Pero claro, entre asegurar la presencia en la Primera RFEF al tiempo que se sigue peleando por el ascenso a Segunda División y tener que buscar la plaza en esa nueva categoría en una guerra fratricida con otros cinco equipos, dista un abismo.

Y eso pese a que el CCF ha apretado los dientes en el tramo final, después de la derrota ante el Sevilla Atlético, para sumar siete de los últimos nueve puntos en juego. Los blanquiverdes son el segundo equipo que más ha puntuado en esas tres jornadas, solo superado por el Recreativo Granada. Pese a ello, la situación es límite, y eso habla de la pésima temporada del conjunto cordobesista.

Ahora que las matemáticas aprietan, la plantilla empieza a echar en falta los dos puntos que volaron en el descuento en la visita al Recreativo Granada, los que se fueron en casa precisamente el filial nazarí, el doble tropiezo ante el Sevilla Atlético, o el sainete que fue aquella derrota en El Arcángel ante un Yeclano muy pobre, en cuyas manos están ahora gran parte de las opciones del equipo de Alfaro de terminar en tercera posición.

Otra victoria sufrida

Pero para explicar muchos de los males de este Córdoba, basta con atender al último partido, la victoria conseguida en El Ejido. El conjunto blanquiverde ganó sin brillo, merced a un penalti forzado en una acción aislada y sufriendo en el tramo final no ya por el empuje del rival, de un nivel tremendamente bajo, sino por la incapacidad para solventar el pleito con autoridad.

Esa falta de dominio en la categoría de una plantilla precisamente llamada a imponer su ley es uno de los principales factores que han lastrado al Córdoba. Más allá del juego desplegado, de nuevo paupérrimo y ya sin esperanzas de una notable mejoría, el equipo de Alfaro solo ha sido capaz de ganar dos partidos con soltura en este curso. La visita al Yeclano (1-3) y el duelo en El Arcángel ante El Ejido (4-0) constituyen las dos excepciones a la regla general, que marca que el Córdoba sufre lo indecible para ganar y lo termina haciendo por la mínima. Así han sido en sus otras cinco victorias, para un total de siete en 17 jornadas. Unos números, de nuevo, difíciles de justificar.

Ganar o ganar

Pensando en la última jornada, el Córdoba bien haría en pensar en la victoria como único camino posible ante el Betis Deportivo. No ya solo por buscar hasta el final esa tercera plaza, que permitiría a los de Alfaro salvar el primer match ball de la temporada, sino por la importancia de llegar a la siguiente fase bien situado, si es que finalmente el equipo se ve abocado a buscar las dos últimas plazas para la Primera RFEF peleando con los equipos clasificados entre el cuarto y el sexto.

Ni siquiera en el peor de los casos el conjunto blanquiverde partiría en la segunda fase con una situación holgada, y si la primera decepción del curso puede ser importante, el no conseguir al menos un hueco en esa categoría de nueva creación puede directamente dinamitar el proyecto deportivo de Infinity. Pase lo que pase el domingo, no bajar los brazos ante las noticias que lleguen de otros campos será vital para que no tener que acordarse de esos puntos como de los que se han dejado en el camino hasta llegar a la complicada situación en la que se halla el equipo.