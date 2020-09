Xavi Molina: "Se ha visto un equipo muy sólido"

Uno de los hombres más veteranos del vestuario del Córdoba CF, Xavi Molina, ofreció sus impresiones al término del segundo amistoso estival del conjunto blanquiverde. El catalán se mostró satisfecho por la evolución del equipo, reconociendo que aún queda mucho por mejorar pero destacando la solidez que ya muestra.

"Nos ha costado un poco, pero ellos no nos han generado peligro. El campo era un poco complicado, aunque pueda sonar a excusa. Era difícil enlazar y tenías que tener mucha precisión", comentó Molina en su valoración del encuentro.

Con todo, aseguró que se marchaban "contentos" y "con la portería a cero, que siempre es importante, y por las sensaciones que tiene el equipo". "Poco a poco hay que sumar minutos para encontrarnos bien y ponernos a punto. Ganamos, la portería a cero, y el balance es positivo", resumió el defensa blanquiverde.

Sobre las sensaciones, Molina destacó la seguridad atrás. "Se ha visto a un equipo muy sólido, el otro día contra el San Fernando también. Paso a paso tenemos que ir mejorando y seguro que llegaremos al fin de semana del 18 de octubre con plenas garantías", aseguró.

Capaz de jugar tanto de central como de mediocentro, a Xavi Molina se le volvió a cuestionar por su preferencia para desempeñar su labor en el equipo. "Yo, aunque suene repetitivo, no soy un jugador que me pueda permitir dónde quiero jugar. Lo intentaré hacer lo mejor posible en dónde me ponga el míster y tratar de ayudar al equipo", apuntó sin mojarse el catalán.