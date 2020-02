Quizás por números aún haya que esperar, pero por sensaciones hay pocas dudas de que el Córdoba CF vive su momento más dulce de la temporada. La doble victoria ante rivales directos y ese ansiado retorno a posiciones de play off tras más de cinco meses han instalado al cordobesismo en un aura de optimismo al que ahora toca dar continuidad. Y quizás ahí esté la dificultad mayor. De partida, este domingo el examen es ante uno de esos equipos incómodos que suele atravesarse a los blanquiverdes, un Sevilla Atlético que para colmo llega con un aval de diez puntos de 12 y en una zona tranquila de la clasificación, lo que lo hace más peligroso aún.

Y eso obliga a mantener la mejor versión del CCF, esa que por fin apareció en Badajoz para dar un golpe encima de la mesa cuando más falta hacía. Esa cuarta alegría a domicilio, como las otras tres con la portería a cero, debe servir para marcar el camino a seguir, con seriedad, orden, disciplina, compromiso, solidaridad, entrega y buena lectura de cada situación que depare el encuentro. Porque en el equilibrio entre el juego con y sin balón, se debe imponer el potencial de la escuadra de El Arcángel, gran aliado para dar el estirón definitivo durante el próximo mes, con permiso de enemigos como este filial al alza.

Pero por si eso no fuera suficiente obstáculo, el Córdoba tendrá que hacer frente también a una prueba a su fondo de armario, cuestionado en verano y también tras la amplia remodelación del plantel efectuada en el reciente mercado de invierno. La entidad cordobesista decidió no agotar las licencias, dejando tres fichas sub 23 libres, ante la ausencia de futbolistas que de verdad dieran un salto de calidad al grupo, o así se vendió. Tal vez hubo que reparar entonces en el aspecto cuantitativo más que en el cualitativo, por situaciones como las que ahora se dan, con una plaga de lesiones que obliga a Raúl Agné a echar mano del filial, y no poco.

El reciente triunfo en el Nuevo Vivero añadió a la enfermería, donde ya estaban Edu Frías y Thierry Moutinho, a tres futbolistas más: Djetei, Carlos Valverde y Willy. Ninguno de los cinco será de la partida ante el segundo equipo de la factoría de Nervión, cita para la que ya era baja el central africano por acumulación de amonestaciones. Al menos, salvo sorpresa, sí podrá estar dentro de la nómina de 18 que el técnico aragonés hará pública horas antes del choque el ibicenco Jordi Tur, único fichaje invernal que sigue sin minutos y que el pasado miércoles dio el susto en el entrenamiento al recibir un golpe en la rodilla.

Sin embargo, eso no evitará que no menos de cuatro futbolistas del Córdoba B estén ante el Sevilla Atlético mientras su equipo planta cara al primer filial del otro gran club de la capital hispalense, el Betis Deportivo. A los ya habituales Llamas y Fran Gómez habrá que sumar alguno de los cuatro que han venido siendo fijos en los entrenamientos de la pasada semana: el veterano Antonio Moyano, los ya habituales Vera e Iván Navarro, y el recuperado Felipe Veloso. En función de las necesidades, entrarán unos u otros, pero varios.

Esos condicionantes a la hora de conformar la lista de convocados ya esclarece en gran medida el plan que pueda disponer Agné para intentar superar a su enemigo. Lo único que se da por seguro es que, al igual que en la hora final del encuentro en el Nuevo Vivero, el dibujo volverá a ser algo parecido a un 4-2-3-1, con el italiano Piovaccari como referencia ofensiva. Básicamente porque no hay más delanteros disponibles.

En el resto del equipo, las escasas incógnitas se centran en quién acompañará a Fidel Escobar en el eje de de la defensa, con Chus Herrero como principal candidato para no frenar el auge que Xavi Molina viene experimentando como pivote de contención. La presencia de Imanol García o José Antonio González -o incluso ambos- en el centro del campo puede marcar el estreno como titular en la competición liguera de Fran Gómez que, al igual que el resto de jóvenes promocionados desde el filial, tendrá muchas opciones de acumular minutos durante una batalla que el Córdoba quiere aprovechar para prolongar su crecimiento.