El Córdoba CF vuelve al 'play off' cinco meses después

El Córdoba CF ya está donde quería. Al menos, para empezar, pues desde la cuarta plaza los de Raúl Agné buscarán el progreso en la tabla con la idea de no abandonar los puestos de play off que tanto les ha costado alcanzar. Una posición de privilegio que los blanquiverdes no tenían desde la tercera jornada de liga y que vuelven a disfrutar cuando la competición enfila su tramo más decisivo y los candidatos empiezan a apretar en pos del objetivo.

La victoria ante el Badajoz, además de una liberación y un golpe duro a un rival directo, significó para el CCF la ocasión de auparse de nuevo a la cuarta plaza de la clasificación. Un puesto que el conjunto cordobesista no alcanzaba desde hacía cinco meses, cuando la competición apenas daba sus primeros pasos y los hombres en aquel momento todavía de Enrique Martín cuajaban un buen arranque liguero con siete de los primeros nueve puntos sumados. Fue tras ganar al Murcia en El Arcángel (1-0) el 7 de septiembre la última vez que los blanquiverdes acabaron una jornada en promoción de ascenso.

Desde aquella tercera semana de liga, la trayectoria del conjunto cordobesista ha sido irregular, siempre acechando los cuatro primeros puestos, pero sin conseguir dar el salto hasta esta jornada 24. De hecho, los blanquiverdes han estado durante buena parte del curso a más de un partido de su objetivo mínimo y llegaron a tener la máxima distancia con el play off justo hace dos semanas, cuando el Badajoz sumaba cinco puntos más que el conjunto que entrena Raúl Agné. Dos semanas más tarde, la situación ha cambiado radicalmente y el Córdoba se postula por fin como el claro candidato al ascenso que por talento y peso específico debe asumir.

Ese cambio de escenario ha venido propiciado por una doble victoria en el momento más delicado de la competición, justo cuando al equipo le esperaban dos rivales que tenía por delante en la tabla. El pleno de seis puntos ante el Yeclano y el Badajoz ha permitido al CCF volver a la pomada de la promoción de ascenso, pero también mandar un serio aviso a sus contrincantes más directos. Porque tras culminar su plantilla en el mercado invernal, los blanquiverdes han golpeado por partida doble y da la impresión de que han llegado para quedarse.

A los buenos resultados cosechados en estas dos últimas semanas, el Córdoba ha unido una jornada 24 casi perfecta para sus intereses, en la que solo el Marbella aguantó el tirón de los de Agné gracias a su victoria ante el Don Benito (1-0). El Yeclano fue goleado por el San Fernando (0-5) y el Cartagena confirmó su tendencia a la baja con un empate en su visita al Cádiz B (1-1).

El liderato ya no es una utopía

Esos pinchazos de los rivales directos han propiciado que el equipo cordobesista se sitúe en cuarta posición con 41 puntos, pero solo a uno del Yeclano, que es tercero y acumula tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Además, lo que es más importante, el Cartagena ya está a cinco puntos, cuando hace apenas una semanas parecía un rival inalcanzable. Los albinegros, además, tendrán que visitar en unas semanas El Arcángel.

Incluso el liderato vuelve a ser un objetivo real para el Córdoba, que está a seis puntos del Marbella. Los costasoleños aprovecharon el tropiezo del Cartagena para recuperar el mando de la tabla y apuntan, tanto por juego, como por plantilla y sensaciones, a ser el rival a batir en la lucha por ese primer puesto. Una pelea a la que el cuadro de El Arcángel ha llegado a tiempo, con 14 partidos aún por delante -42 puntos- y una tendencia ascendente que invita al optimismo.

Después de cinco meses de pelea, el conjunto blanquiverde ha recuperado el lugar que nunca debió perder. Y visto lo visto, ha llegado para asegurarse el camino hacia la postemporada y pelear por el ansiado retorno a Segunda División.