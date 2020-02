Raúl Agné: "Tenemos que ser ambiciosos y mirar al tercero, y luego al segundo..."

El Córdoba CF llegará cogido con pinzas al partido ante el Sevilla Atlético del domingo (El Arcángel, 17;00) por la acumulación de bajas, sobre todo en la zona ofensiva. Y eso provoca que la cabeza de Raúl Agné esté a mil por hora en busca de la mejor solución para combatir a "un filial atípico" que llega en su mejor fase de la temporada: cuatro jornadas sin perder y tres victorias consecutivas que lo han dejado noveno, casi a la misma distancia del play off que de los puestos peligrosos de la tabla.

"Es un rival duro, muy competitivo y está en muy buena forma", ha apuntado el técnico blanquiverde, que se ha detenido especialmente en la forma de competir del segundo equipo de Nervión: "Juegan como hombres, son duros, y compiten a un nivel muy alto. Compiten como adultos porque desde niños compiten muy bien, y eso les hace ser un equipo peligroso; les hacen ser competitivos desde niños, y eso me gusta".

Pero más allá del rival, la preocupación del preparador aragonés pasa por dar continuidad al buen momento que atraviesa el CCF "porque más allá de ganar y entrar en play off hemos hecho pleno ante dos rivales (el Yeclano y el Badajoz) que estaban por encima nuestra, demostrando que podemos ganar a este tipo de equipos". Hasta la fecha, los blanquiverdes no habían superado a ninguno de los cuatro primeros, con un balance, ahora equilibrado, de dos empates y dos derrotas.

"Quiero estar al final, pero mentiría si no dijera que quiero mantenerme ahí y alcanzar al siguiente. Tenemos que ser ambiciosos y mirar al tercero, y luego al segundo, pero para eso sólo hay una fórmula, que es el partido a partido y ganar para no salir de ahí", ha explicado Agné, que ha reiterado su confianza en el futuro a medio plazo del equipo. "Tengo la sensación de que estaremos ahí; intentaremos seguir arriba el máximo tiempo posible", ha matizado el de Mequinenza, dejando caer que si bien antes "los números no nos daban, los de los rivales no eran normales porque todos los equipos tienen altos y bajos, y ganaban todo".

Ahora, el rendimiento entre los aspirantes es más parejo, lo que ha reducido unas distancias que el Córdoba intentará recortar aún más ahora con una serie de tres partidos de cuatro en El Arcángel: "Tuvimos tres de cuatro fuera en enero, ahora dentro... Siempre he dicho que en casa nuestra gente nos ayuda mucho, pero sólo puedo pensar en el domingo. Está claro que prefiero jugar en casa, no porque sea más fácil, sino porque la gente nos ayuda mucho y los niveles de tensión son más altos".

Y eso es importante sobre todo porque el entrenador cordobesista tendrá que volver a modificar su guion, viéndose obligado a aparcar el 4-4-2 para dar continuidad al 4-2-3-1 que ya exhibió en Badajoz tras la lesión de Willy, que "nos da agresividad, presión y ataques más rápidos". Entonces, Javi Flores apareció otra vez de enganche, y el CCF no se resintió porque "es un futbolista excelente y con él ganamos un hombre más para la creatividad, que engancha con el delantero, y en el aspecto defensivo es bueno, porque es listo".