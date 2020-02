Nunca un tópico tuvo más sentido. Iván Navarro vivió su debut soñado con el Córdoba CF, dando a los de Raúl Agné un triunfo importantísimo con su gol en el tiempo de descuento ante el Sevilla Atlético. El joven sevillano, que llegó hace unas semanas para ayudar al filial, reconoció que "antes del partido sabíamos que iba a ser muy complicado y así ha sido".

Sobre su debut, aseguró vivirlo con naturalidad. "He entrado por las bajas del primer equipo. El míster ha creído conveniente que debía entrar, me ha dado mucha confianza y la verdad es que es el debut soñado", apuntó el extremo, que además se acordó del equipo de sus amores, el Real Betis: "Vengo de la cantera del Betis, además soy bético desde que nací y es cierto que tenía muchas ganas de jugar contra el Sevilla Atlético. Estaba deseando de jugar, he tenido la fortuna de que me cayera el balón, y lo más importante es que hemos ganado".

Explicando en primera persona la jugada del gol, Navarro contó que "ha sido una acción rápida, pero he intuido que el balón podía ir ahí". "Miguel chuta y me cae a mí, creo que entra con un poco de fortuna, pero lo importante es que ha valido para ganar los tres puntos", añadió al respecto.

El joven blanquiverde reconoció que su equipo no arrancó bien. "Creo que todos los filiales suelen entrar fuertes en los partidos, sobre todo el Sevilla Atlético por los jugadores que tiene. En la primera parte ellos han estado más enchufados que nosotros, pero sabíamos que no podrían aguantar ese ritmo todo el partido", indicó, por lo que "si salíamos más enchufados en la segunda parte podía dar resultado y así ha sido".

De todo lo vivido, Navarro se quedó con un mensaje de Raúl Agné al término del encuentro: "Me quedo con una que me ha dicho el míster ahora, que me ha dado las gracias por haber jugado así, por la implicación. Me quedo con eso, yo venía a ayudar. Estoy siempre dispuesto para lo que sea y creo que las gracias las tengo que dar yo por la confianza. Así que me quedo con eso".

Sobre su buena irrupción en el Córdoba CF, tanto en el filial como en el primer equipo, el rápido extremo reconoció que vino "con el sueño de poder debutar con el primer equipo, y para ayudar al filial a salir de la situación en la que estaba" y agradeció que "la oportunidad me ha llegado antes de lo previsto pero yo lo que quiero es ayudar, si me toca en el primer equipo o si me toca en el filial".