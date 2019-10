Ante la sanción que arrastraba Raúl Agné de su última aventura en España -fue expulsado precisamente en El Arcángel- y que le impidió sentarse en el banquillo, el Córdoba CF decidió que fuera su segundo, Arnau Sala, el encargado de comparecer en la sala de prensa tras la victoria sobre el San Fernando. El ex blanquiverde dejó claro que "no hay mejor manera de empezar" esta nueva etapa al frente del equipo, que llegaba a la cita tras dos partidos a domicilio sin ganar y obligado a vencer para reengancharse a la pelea por el play off.

El catalán quiso destacar que "defensivamente lo hemos hecho muy bien, pues la sensación es que el área la hemos defendido bien; sabíamos que llegaban fácil, centraban mucho y los centrales han corregido bien". En su análisis del choque, destacó que ante un rival que "tiene mucho juego, experiencia y calidad", el estreno de su aventura en el CCF era en "un partido muy difícil, pero el equipo ha sabido sufrir, atacar y ha tenido ocasiones para nos sufrir tanto. Pero esto es el fútbol, y más en Segunda B: sufrir, sufrir y sufrir".

"Han corrido mucho. Nos gustaría que corrieran menos porque sería señal de que estas más ordenado, pero se han vaciado y no se puede pedir más. El equipo tiene buena predisposición y ganas de tirar para adelante, y estamos encantados", continuó Sala, que insistió en que sabían perfectamente cómo contrarrestar el juego del cuadro isleño: "El San Fernando es muy bueno con balón y sabíamos que su principal característica son los centros laterales, los han hecho, pero defendimos bien".

Arnau Sala, que apuntó que no había visto nada en el área que pudiera ser penalti, como reclamó el cuadro isleño, no se detuvo demasiado en los cambios introducidos en el once porque "todos los jugadores esperamos que se sientan importantes porque es básico para que un equipo tenga éxito".

Con todo, centrado en algunos jugadores, el técnico valoró la actuación de Fidel Escobar como mediocentro posicional, y refirió que se dejaron "aconsejar" por los miembros del cuerpo técnico que permanecen en el club porque "podía ser buena opción porque tiene calidad y trabajo, y creemos que ha salido bastante bien".

"Tengo la piel de gallina aún, no había vuelto a Córdoba más que para enfrentarme y estoy emocionado porque cuando Raúl (Agné) me dijo de poder volver, ni me lo pensé. Me daba igual la situación del club y todo, porque vivir en Córdoba lo compensa casi todo", finalizó Arnau Sala, tras su reencuentro con la afición blanquiverde.