Con las únicas bajas por lesión de Edu Frías y Thierry Moutinho, el Córdoba CF ha sumado este viernes una sesión de trabajo más para preparar el choque del domingo ante el Badajoz (Nuevo Vivero, 17:00). Un partido clave en la lucha por el play off, ya que los pacenses marcan la frontera desde la cuarta plaza, con dos puntos más que el equipo de un Raúl Agné que no se impacienta porque "al final es cuando hay que estar ahí".

"Todos los partidos son importantes. Somos el Córdoba y estamos obligados a ganar por nuestra gente. Somos profesionales y al final del curso es cuando hay que estar en play off, aunque ojalá podamos ganar y meternos", ha comentado el técnico aragonés, que ha matizado que "iremos a ganar, pero son partidos que si no puedes ganar, no los pierdas".

Ese mensaje del de Mequinenza hace clara referencia al goal average, tras el empate (1-1) cedido en El Arcángel en la primera vuelta: "Hay que valorar todo, pero yo creo mucho en eso para el final y valorarlo es importante". Eso sí, el preparador cordobesista tiene clara una cosa, y es que "si vas a empatar, lo mas probable es que pierdas, aunque un resultado positivo siempre es bueno".

Una de las dudas es saber si el Córdoba mantiene su apuesta por el 4-4-2 que ya exhibió en casa ante el Yeclano o modifica su estilo ante la entidad del Badajoz. "Cada partido tiene su historia, son partidos que hay que afrontar como algo más. Veremos si hay alguna variante, pero seremos atrevidos, jugaremos con gente de ataque e iremos a por el partido, porque no lo entiendo de otra manera", ha señalado Agné, al que el relevo en el banquillo pacense le ha trastocado la preparación.

"Cuando uno cambia de entrenador, los niveles de atención de los jugadores suben, porque todos quieren estar bien. Conocía a Mehdi (Nafti) y sé qué quiere Pedro (Munitis), pero en tres o cuatro sesiones, acertar en los matices que quiere es difícil", ha dicho el aragonés, que pese a todo espera "un rival agresivo, con gente buena por dentro, en la combinación, vertical... Será un partido complicado".

Valora el trabajo hecho en el mercado invernal

Una cita ante un rival directo y un escenario con ganas de éxitos, aunque Raúl Agné ha advertido que "no hay ningún campo que apriete más que el nuestro; estamos acostumbrados al ruido y me motiva jugar en campos así, pero tenemos que estar al margen e intentar ganar el partido". Para eso será fundamental hacer un partido redondo, algo que no ha terminado de ocurrir en las últimas semanas.

"Nuestra intención es salir bien, pero ahora es más fácil. No es que no quisiéramos, pero ahora es más fácil, porque tenemos calidad y músculo; la intención es la misma, pero el fútbol es de los futbolistas", ha explicado el preparador blanquiverde, que pese a todo tiene entre ceja y ceja que el Córdoba sepa manejar los tiempos de partido, que será "largo": "El rival te va a forzar y, en momentos que no estemos bien, quiero que seamos un equipo fiable y seguro; hay que tener pegada en campo contrario y ser fiable en el propio".

Esa mejora en las prestaciones ha sido consecuencia del trabajo en el mercado invernal, que ha permitido al conjunto cordobesista "ser un equipo más equilibrado y con alternativas; ahora podemos atacar porque tenemos delanteros de nivel, un extremo rápido... Me da variedad y no hay color con el equipo que había antes. Me alegra y me ayuda a gestionar mejor todo y seguir la idea del juego que entiendo, pero el equipo lo ha mejorado mucho Alfonso (Serrano)".

"Quiero una plantilla que pueda dejar a gente como Garrido fuera de la convocatoria y poder hacerlo con quien sea; me gusta esa dificultad, pero hoy cuento con otros. Lo más importante es el club y el Córdoba, y tengo la obligación de poner a los mejores para intentar ganar", ha insistido Agné, que considera que la labor de la dirección deportiva en enero ha sido "muy buena", especialmente para reforzar la zona ofensiva, pues ahora "puedes atacar de muchas maneras".

Confianza plena en entrar en la pelea por el ascenso

También ha tenido palabras Agné para Jesús Álvaro, cuestionado por parte de la grada el pasado domingo ante el Yeclano. "No está en su mejor versión porque tuvo unos problemas hace unas semanas, pero en todas las temporadas hay altos y bajos. Pero si lo pongo es para atacar y asumo el riesgo en defensa, porque si no, no estaría en el Córdoba, sería Marcelo y estaría en el Madrid".

Ya por último, el entrenador del Córdoba no ocultado su sorpresa por el nivel de exigencia de este Grupo IV porque "es muy igualado, todo el mundo aspira a algo y los de abajo se han reforzado bien". Así, no se ha querido pronunciar sobre si ya está cerrada la pelea por el play off a los cuatro habitantes actuales más el CCF: "No sé si seremos cinco, o siete, pero creo que seremos uno de esos cuatro; estoy convencido de que va a ir bien, me da buen rollo la plantilla y mi obligación es tener ese optimismo".