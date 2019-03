Más de hora y media después de lo inicialmente previsto compareció Rafa Navarro en la sala de prensa de El Arcángel para analizar la previa al partido ante el Cádiz, en el que los blanquiverdes confían en poder sacar un resultado positivo que les invite a creer que el curso todavía no se ha cerrado para ellos y que el descenso se puede evitar.

El preparador blanquiverde justificó el retraso por una "charla de motivación", en la que participaron los jugadores, el cuerpo técnico y miembros del club, tras la que ha asegurado que "confiamos en que esto se puede sacar adelante tanto los jugadores como el cuerpo técnico", por lo que se ha mostrado "muy contento porque están convencidos de que se puede conseguir".

Tanto es así que Navarro ha evitado pronunciarse acerca de la vuelta a escena de Carlos González, en la enésima semana movida en el entorno del equipo. "En el vestuario sólo se habla de fútbol, estamos inmersos en sacar adelante esta situación y no se habla de nada que no sea fútbol", ha señalado el cordobés, que ha vuelto a usar ese argumento cuando se le ha cuestionado por las protestas de la afición. "Estoy centrado en el equipo, en salvarlo y que los jugadores estén metidos en lo que nos jugamos, que es mucho. Lo externo no nos pueden distraer. Los jugadores tienen que estar pensando en el Cádiz", ha reiterado el técnico cordobesista.

Centrado en el Cádiz, Navarro ha asegurado que los amarillos son "un rival que está jugando por el play off. Un equipo fuerte, sobre todo por las bandas, y tienen argumentos como para hacer daño a cualquier equipo", lo que no quita para que afronten el choque "a por todas, a intentar traernos los puntos porque no queda otra. Estamos convencidos de hacer un buen trabajo y traernos los máximos puntos posibles".

Cuestionado por la forma de imponerse al conjunto amarillo, Rafa Navarro ha sido muy claro: "Con fútbol, poniendo más que ellos, ganando las disputas, la segundas jugadas, estando concentrados". "Pienso que hay que dar un paso adelante todo el mundo, la plantilla está convencida y empezamos el domingo. Sabemos cuáles son los errores y porqué perdemos los partidos, el domingo puede ser un día importante para nosotros", ha señalado.

"Pienso que hay que dar un paso adelante todo el mundo, la plantilla está convencida y empezamos el domingo"

Por la exigencia de pelear por los puestos altos con la que llega el rival, Navarro cree que un buen inicio de los suyos puede complicarle la vida a los gaditanos, por lo que cree que pueden surgir nervios "saliendo bien al campo, esperando que pasen los minutos para ellos vayan cometiendo errores porque es cierto que llevan dos partidos sin hacer las cosas bien", de ahí que piense que "el paso de los minutos nos va a beneficiar si somos capaces de hacer unos buenos primeros 20 ó 25 minutos".

Pero claro, para un buen inicio el Córdoba tendrá que intentar no fallar en defensa, algo que Navarro asegura que hablan mucho en la caseta. "Son temas que se hablan en el vestuario y está claro que el día del Málaga se hizo un buen partido y el Sporting tampoco fue mejor que nosotros. Pero hay momentos puntuales en que se pierde la concentración y eso es lo que está penalizando al equipo. Los jugadores son profesionales y saben que eso hay que mejorarlo si queremos conseguir los puntos de tres en tres, que es lo que necesitamos ahora mismo" ha señalado al respecto.

Pocos cambios atrás

Por ello, su idea para el choque del Ramón de Carranza es "que seamos un equipo intenso, con las líneas juntas y concentrado durante los 90 y tantos minutos que dure el partido", pues considera que "es la única forma de superar la situación en la que estamos ahora mismo" de ahí que "lo único que pido a los jugadores es que estén al 100% los 90 minutos que dura el partido".

Por último, y contando con la lesión de Chus Herrero, el técnico del Córdoba ha descartado demasiados cambios en la línea defensiva: "El otro día terminaron jugando Flaño y Quintanilla, con Fernández y Álex en las bandas y en principio no creo que haya ningún movimiento en defensa respecto a la semana pasada. El otro día tuvimos fallos pero no solamente de los cuatro de atrás, cuando se defiende un balón parado entra mucha más gente".