Manuel Mosquera: "Los jugadores se han dejado la piel en el campo, pero la victoria no llega"

El Córdoba CF no levanta cabeza y, tras caer en casa ante el Racing Ferrol con un tanto de Carlos Vicente en el 86' (1-2), se aleja cada vez más de sus opciones de alcanzar los play off de ascenso a Segunda División, pues se queda octavo con 49 puntos. Pese a ello, Manuel Mosquera señaló en la rueda de prensa posterior al choque que, "matemáticamente", sí pueden lograr ese objetivo aunque "las posibilidades se han minimizado".

"La derrota hay que afrontarla y aceptar que hemos perdido. Podemos analizar el partido, pero lo que pasa es que hemos perdido 0-1 sin quejas y hay que afrontar la situación. Las posibilidades se han minimizado muchísimo, pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir defendiendo este escudo, el honor de esta afición y el de esta ciudad porque el equipo se ha dejado la piel, pero hemos estado mezclando errores y aciertos y la victoria no llega", analizó el técnico blanquiverde, que insistió en que "la realidad es que ha sido cruel perder".

Mosquera se señaló como "el responsable" pese a que el CCF hizo un "partido completo" ante el cuadro ferrolano que, según el entrenador gallego, "ha esperado hasta la última que han tenido para llevarse el triunfo". Y es que, como añadió Mosquera, "la gente no tiene que escuchar al entrenador justificar el partido, sino que solo queda revelarse contra esta situación".

Pese a ello, el técnico cordobesista hizo su propio análisis del encuentro: "El gol lo hemos buscado de mil formas. No nos valía el empate de ninguna forma y encima lo pierdes, es cruel. La derrota hay que transformarla en endereza, el domingo se va a ganar el partido, no por la clasificación, sino por ver al CCF con la cabeza alta volviendo a salir al campo a ganar", aseguró el gallego, quien también detalló su estrategia con los cambios en la segunda mitad.

"Buscaba adelantar a Javi Flores junto a Willy Ledesma y que tuviese más último pase. De las Cuevas podría haber sido titular, peor era mejor sacarlo en el 50' para que juegue entrelíneas; Camus ya recuperado en la izquierda para que metiese centros y desborde; y a Juan Villar y a Antonio Casas para que, en algún momento, les salga el gol. Lo veis vosotros, lo veo yo y lo ven los jugadores, si tuviese el por qué no marcan, todo sería más fácil, pero el disparo correcto o el centro correcto no llega y no salimos de esa dinámica", añadió.

En el 86' llegó el tanto del conjunto gallego que dejó helado a El Arcángel. Un gol sobre el que Mosquera protestó alegando que "a De las Cuevas le hacen falta" y que "los jugadores estaban lanzados al ataque y con los bloques desajustados creyendo que una jugada aislada no va a llegar. La concentración falla porque el jugador solo piensa en la portería porque el empate no nos valía", justificó el entrenador cordobesista, que también confesó que "las ansiedades en estas circunstancias no ayudan".

Por último, el entrenador del Córdoba CF dejó claro que "los cánticos hay que aceptarlos", en referencia al gran enfado que manifestó la afición blanquiverde con la derrota de los suyos: "La gente es soberana y tiene que expresarse como le sale. Le pedimos apoyo infinito, pero también la comprendemos. Los jugadores se han dejado todo, la gente quiere animar cada minuto y está deseando acompañarnos en cada jugada, pero llega el mazazo y el público se tiene que expresar, lo tenemos que aceptar", concluyó.