El gran protagonista de la victoria del Córdoba CF ante el Lorca Deportiva, Federico Piovaccari, ofreció sus impresiones en la sala de prensa de El Arcángel en el ecuador de la semana, con el equipo preparando ya la visita al Yeclano del próximo domingo. El punta italiano reconoció que tenía "muchas ganas" de hacer su primer gol en esta tercera etapa en el club y no eludió el papel de "favoritos" con el que parte su equipo, aunque tiene claro que eso "hay que demostrarlo en el campo".

"Tenía muchas ganas desde el primer partido de hacer gol. El año pasado llegué en enero y no hice ningún gol. Hacerlo ahora pronto, en el minuto 5, me ha quitado un poco un peso. Pero en toda la pretemporada me he encontrado bien, con confianza. Ojalá seguir así varias jornadas", explicó el italiano al ser preguntado por ese gran inicio de competición.

Pensando ya en el Yeclano, Piovaccari avisó de que van a encontrar "un equipo diferente y sobre todo en un campo muy diferente" y puso el foco en "aprovechar las ocasiones, exigirnos un poco más en cada portería, y también jugar más tranquilos, dar pausa al juego, creo que tenemos que mejorar mucho en eso".

Para preparar la visita a Yecla, el punta transalpino indicó que tratan de acostumbrarse a las circunstancias especiales del Municipal La Constitución, un campo más pequeño que El Arcángel. "Estamos entrenando en campo reducido, el míster ha redimensionado nuestro campo para adaptarlo a las medidas que tiene el campo del Yeclano. Seguramente será un juego más directo y habrá que estar más atento a la estrategia y las segundas jugadas, que pueden ser importantes para ganar allí", explicó Piovaccari.

El ariete del Córdoba CF, no esquivó el papel de favoritos de su equipo, aunque sabe que esa credencial hay que ganársela semana a semana. "Es la ley del fútbol, pero hay que demostrarlo en el campo. No podemos negarlo, la gente no es tonta. A día de hoy somos favoritos pero luego hay que demostrar en el campo si somos los mejores", expuso el italiano, que está convencido de que "si nosotros estamos metidos y hacemos las cosas cómo debemos, a día de hoy ningún equipo nos podrá ganar".

Reforzado tras su buen partido ante el Lorca Deportiva, el italiano parte con ventaja sobre Willy para seguir siendo el punta titular, aunque él prefiere dejar la elección del equipo al entrenador. "Yo entreno y doy mi aportación al equipo. El entrenador es el que hace la alineación y siempre creo que la hace para ganar los partidos. Los jugadores somos egoístas y queremos jugar, pero independientemente de quien juegue, con la plantilla que tenemos, vamos a salir a ganar todos los partidos, sobre todo en esta primera fase", apuntó el atacante.

Pío tuvo también palabras para De las Cuevas, después de la lesión que apartará al alicantino al menos tres semanas del equipo: "Miguel está jodido por la lesión, pero creo que tenemos una de las mejores plantillas, la mejor de nuestro grupo seguro. El que juegue en su puesto seguramente dará su aporta. De Miguel queremos que vuelva lo antes posible, sin arriesgar, pero que se recupere porque lo necesitamos".