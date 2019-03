Minoritarios CCF pasa revista a las cuentas

Los representantes de Minoritarios CCF mantuvieron este lunes su esperado encuentro en El Arcángel con el presidente del Córdoba, Jesús León, que estuvo acompañado por la consejera Magdalena Entrenas y el director general, Alfredo García Amado. Por espacio de unas dos horas y media, han podido ver los detalles y los números que quedaron sin aclarar en la pasada junta general de accionistas, de donde salió el compromiso para esta reunión.

Y su primera valoración puede verse como positiva, pues aunque se mantienen "preocupados" por la situación económica de la entidad, ahora están un punto menos al ver a los rectores "conscientes" del problema, ya que "ese es el primer paso para solucionarlo". Los pequeños accionistas, que estuvieron representados por su presidente, José María Córdoba, y los expertos en materia financiera Manuel Pastor y César Ollero, mostraron su agradecimiento a la directiva por ofrecer "toda la información solicitada sin ningún tipo de cortapisas, algo que en otros casos no se ha dado".

Aunque están pendientes de una reunión de su junta directiva en el plazo de una semana para dar una explicación más exhaustiva, Minoritarios ofreció una primera valoración a el Día. En la misma, Pastor argumentó que "se confirma que el 90% del problema financiero viene por el esfuerzo realizado para la salvación, entre primas y gastos especiales para ello... aunque otra cosa es que sea discutible el gasto".

El portavoz del grupo de accionistas destacó que León "entró con la buena fe de salvar esto sin medir las consecuencias y el tema financiero se le ha ido de las manos", llegando a advertir que "lo mismo viendo lo que está ocurriendo esta temporada se arrepiente un poco de lo hecho entonces".

Pero a favor del dirigente montoreño y su equipo directivo está la voluntad de "tomar medidas para ajustar los números para que sea un gasto razonable, y dejar ya a un lado la herencia", que no era ni mucho menos con deuda a cero, pues "ya había unos tres millones y pico" a los que se añadieron "los cinco de ellos por esa salvación milagrosa".

El club no tendrá "dificultades de subsistencia"

Ante todo eso, Manuel Pastor insistió en que "la situación es complicada porque los números son los que son, aunque este año mejorarán algo por el impacto de los traspasos y algunos ajustes hechos en gastos. Sigue siendo complicada, pero en esta ocasión nos hemos encontrado a todos muy conscientes de la situación". De hecho, desde dentro descartan, como ya apuntó la pasada semana García Amado en una entrevista a el Día, que "el club vaya a tener dificultades de subsistencia pase lo que pase" esta temporada.

Entre otras cosas, porque los dirigentes cordobesistas han mostrado a Minoritarios "un plan B para recuperar lo antes posible la categoría perdida. Tienen las ideas claras de lo que hay que hacer para al menos jugar el play off y que la recuperación fuese a corto plazo. Esperemos no tener que aplicarlo, pero al menos hay una previsión que no hubo el pasado año, y que es lo que ha traído estas consecuencias".

Con todo esto, y a modo de resumen final, Pastor reseñó que entró a la reunión "muy muy preocupado", y ha salido de ella "sólo preocupado, sin el muy, por la situación que hay, porque hemos visto que son conscientes y hay voluntad de permanencia y sacar esto adelante, con muchas dificultades, porque hay muchas incógnitas. Los he visto más concienciados que otras veces del problema".