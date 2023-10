Iván Ania: "Tuvimos el control incluso con uno menos"

El Córdoba CF se reencontró con la victoria en El Arcángel ante el Mérida (2-1). Lo hizo con comodidad y buen juego por momentos, y eso que la expulsión de Kike Márquez a los cuatro minutos de partido pudo condicionar el resultado de los blanquiverdes. Algo que admitió Iván Ania en la sala de prensa posterior al choque, destacando que "cuando te quedas con un hombre menos, te cambia totalmente la manera de presionar e iniciar" el encuentro.

"Tuvimos la fortuna de que a ellos también le expulsaron a un jugador, creo que en el minuto 30, y a partir de ahí el partido cambia. Al descanso les dije que no fuimos capaces de cambiar el chip del partido pese a pasar a estar igualada -en jugadores- después de estar con uno menos. Con la expulsión tuvimos situaciones que modificar al descanso porque en el tiempo de la primera parte en el que estuvimos igualados -10 contra 10- no fuimos capaces de interpretarlo", analizó el entrenador del Córdoba CF sobre el partido.

Una expulsión de Kike Márquez que el asturiano reconoció no haber visto, pero que le impresionó que el árbitro "no dudara lo más mínimo y la sacara tan rápido". Además, reconoció que el mediapunta está "fastidiado por su expulsión temprana y porque no jugará el próximo partido en Sanlúcar de Barrameda", un choque "especial" para el capitán, en su localidad natal. Eso sí, el entrenador blanquiverde reconoció que no están "teniendo suerte con los arbitrajes", poniendo como ejemplo "el gol legal" anulado en Algeciras y "la rigurosa expulsión" sufrida en San Fernando.

Para el técnico asturiano fue en la segunda parte cuando los suyos hicieron "un buen partido teniendo el control del juego" y "teniendo peligro" las veces que pudieron "ir en profundidad". A pesar de ello, Ania echó en falta "más profundidad, sobre todo en banda izquierda" donde tanto Carracedo como Adilson -"Simo no porque no es tan rápido"- deben "ser capaces de ir al espacio porque son muy difíciles de parar". "Espero que en el futuro sigamos aprovechando esas situaciones", añadió sobre los dos extremos.

"Nada es fácil en esta categoría. Tuvimos el control incluso con uno menos porque ellos no se decidían a salir. Me da pena haber encajado ese gol porque que termine en 2-0 a 2-1, no es lo mismo, es muy importante para nosotros dejar las porterías a cero y jugar con más tranquilidad, pues quizás ellos hubiesen intentado un arreón final porque nos exigieron en ciertas situaciones", comentó el técnico blanquiverde sobre ese tanto del Mérida en el tramo final del choque.

El asturiano hizo hincapié en el "buen juego" de sus futbolistas, quienes "atacaron muy bien las espaldas a los laterales y ahí estuvo la clave en los dos goles: el primero de Antonio Casas llega con un balón al espacio y el otro, el de Adilson, gracias a la superioridad en bandas con Carracedo", precisó Ania.

La principal novedad del once del Córdoba CF fue Isma Ruiz en el centro del campo, que partió como titular en lugar del sancionado por acumulación de amarillas, Álex Sala: "Posiblemente haya sido el mejor jugador de todo el conjunto incluyendo los cambios. Estuvo muy acertado y no era una papeleta fácil porque venía de no haber sido titular en ningún partido de liga y ha dado un nivel muy alto. Está claro que cuando hace bien las cosas, él sale beneficiado y también el grupo", señaló Ania sobre el futbolista, destacando que cuanto con un "muy buen mediocampo con perfiles distintos" como Recio, que en la segunda parte "entró dando pausa sin perderla".

La segunda novedad en el once titular blanquiverde fue la de Lapeña, quien estuvo "muy bien, concentrado en vigilancias con mucha carga para iniciar", tal y como señaló Ania, quien precisó que "tuvo dudas en tres situaciones y lo hizo muy bien. Al igual que Isma, sale reforzado de este partido. Tenemos a Carlos García y a Adri Castellano de muy buen nivel en función de lo que necesitemos en cada partido, pero creo que el puesto está bien cubierto", subrayó el asturiano sobre la zaga cordobesista.

Al concluir la sala de prensa, el técnico del Córdoba CF quiso mandar un mensaje de apoyo a los familiares y amigos del joven cordobés desaparecido el pasado jueves, Álvaro Prieto: "Ojalá Álvaro pronto pueda estar con nosotros y lo podamos recibir con los brazos abiertos, espero que este deseo de todos se pueda cumplir".