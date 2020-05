Luis Garrido se hace la idea de que no seguirá en el Córdoba CF

El futuro de Luis Garrido está fuera del Córdoba CF. Pese a tener un año más de contrato, el pivote hondureño no entra en los planes de futuro de la entidad blanquiverde, tal y como advirtió Miguel Valenzuela el pasado martes, y ya empieza a hacerse la idea de que tendrá que buscar otro destino para proseguir su carrera profesional. El regreso al fútbol catracho o incluso a Costa Rica, desde donde llegó a Córdoba, son las primeras opciones que tiene sobre la mesa el bravo centrocampista.

“Todavía no estoy al tanto, pero si se da así, vamos a llegar a un arreglo para luego desvincularnos del equipo; esperemos que todo pueda salir bien y quedar libre”, señaló Garrido en una entrevista en SB Deportes desde su residencia en Honduras, donde llegó hace unos días procedente de España. El futbolista, “positivo para todo”, recordó que “esto no me pone triste, sino que me motiva más”, y ya piensa en “tomar las cosas con seriedad y mucho profesionalismo para tratar de salir adelante de la mejor manera, porque no me puedo quedar a llorar si así sucede”.

El hondureño sí advirtió de que el Córdoba aún no le ha notificado nada oficialmente, al contrario de lo que desveló Valenzuela, de ahí que ver la noticia en prensa le pilló “por sorpresa, aunque son cosas que suceden”. Desde entonces, el agente de Luis Garrido, el español Paulo Hernández, está ya trabajando sobre su salida, pues “cualquier arreglo va a ser por medio de él; si se así, que es lo más probable, tomaremos la mejor decisión”.

Y entre las opciones de futuro que se le presentan ya al internacional catracho están regresar a su país o incluso a Costa Rica, donde tiene las puertas abiertas tras su rendimiento en el Alajuelense. “Quien me abra las puertas será una bendición”, sentenció antes de dejarse querer por el Motagua, con el que tiene una espina clavada después de que no pudiera jugar más de un amistoso con los azules tras superar su lesión.

¿Qué pasó entonces? Club Olimpia hizo valer un contrato que había dejado en nada en el momento del grave contratiempo del pivote con la selección nacional, pues nunca confió en su recuperación plena para el fútbol. “Sería bueno poder llegar a Motagua, pero hasta que no se dé un acercamiento no hay nada, tienen que pasar un montón de cosas y, si es posible tratar de llegar y aportar de la mejor manera, hay que ver quién me abre las puertas”, explicó Garrido, consciente de que “se abre la posibilidad de regresar a Honduras”.

Durante la entrevista, el centrocampista, que firmó a finales del último mercado estival con el aval del ex director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano, y que no pudo ser inscrito hasta enero, hizo balance también de su breve estancia en el Córdoba, con el que sólo pudo jugar 45 minutos en un partido. “Llegué muy entusiasmado, con las ganas de hacer las cosas bien y nunca tuve ningún roce y nunca cuestioné nada”, apuntó Luis Garrido, que pese a todo desveló su malestar por tan pocas oportunidades: “Uno respeta las decisiones. Sí vi cosas que no me parecieron, pero yo respeto al grupo, llegué a trabajar de una gran manera y a lo mejor el entrenador ya tenía su propio equipo”.