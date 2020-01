Las líneas maestras del Córdoba CF del futuro

El desembarco de Miguel Valenzuela, Juanito y David Ortega para complementar la estructura deportiva del Córdoba CF sirvió para trazar las primeras líneas maestras del proyecto futuro que tiene Infinity. Un plan que tiene en la sostenibilidad su pilar fundamental y que, aunque todavía tiene que dar muchos pasos, debe basarse en “buen trabajo de cantera y acertar en fichajes no excesivamente caros”, como desveló el que será asesor del consejo de administración.

Valenzuela evidenció que el CCF debe alejarse del modelo de rendimiento inmediato y grandes desembolsos y apostar más por un modelo como el del Villarreal, “con inversiones importantísimas en cantera” y no como el del Málaga, “que se hunde”. Eso sí, con el aval de sus años de fútbol, dejó claro que “Córdoba tiene capacidad y talento para tener su propio modelo de juego, no podemos copiar nada; porque el cordobés o andaluz tiene cualidades que hay que explotar”.

En una línea similar se mostró su mano derecha, y ahora integrante de la dirección deportiva junto a Alfonso Serrano. Juanito, cuestionado sobre si es conveniente o no trazar un modelo de juego para toda la estructura, recordó que “no podemos crear un Barcelona a las primeras de cambio, no seríamos lo suficientemente inteligentes si pensamos de esa manera. El modelo del primer equipo está basado en la idea del entrenador y debe ser así para que pueda estar en el play off, aunque el objetivo pueda ser otro más alto”. Y ahí entró de lleno en la pregunta del millón el que fuera central internacional: “El objetivo es subir a Segunda, porque ningún equipo ha subido directo a Primera desde Segunda B”.

Para eso se antoja fundamental acertar ahora en el mercado de invierno con los refuerzos necesarios, un trabajo ya hecho por la actual dirección deportiva que hará que los jugadores se incorporen “de forma inmediata”. Porque ahora mismo el único escollo es liberar fichas, dado que el pago pendiente a Viasport quedó satisfecho el jueves, tal y como estaba previsto, sólo a la espera del visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Es más, la intención del club es que Luis Garrido pueda estar ante el Recreativo, por lo que hoy podría sumarse una tercera salida a las de Gabriel Novaes y Sebas Castro.

Porque más allá de esta “estructura moderna y lógica que es un paso para hacer un poco más grande el futuro del Córdoba, no el presente”, en palabras de un Valenzuela que considera que aún falta por sumarse más personal al área deportiva -habrá que esperar unos meses-, a nadie se le escapa que “lo que quiere la afición es tener un buen club, y que suba a Segunda, y a corto plazo juguemos esa fase de ascenso”. Así lo reconoce Javier González Calvo, que pese a todo se afanó en hacer ver que “es muy importante que la afición entienda que el club no es sólo el primer equipo”.

Un plan de futuro para el filial

El consejero delegado insistió en su idea de que “el esfuerzo” para reforzar esta parcela vital para el futuro había que “hacerlo ya, aunque luego se hará también para intentar poner al equipo donde se merece en verano”. Una situación similar, pero con importantes matices, sobre el filial, dado que es colista del Grupo X de Tercera División y está a ocho puntos de la permanencia. “Hay que hacer números de campeón en la segunda vuelta y eso no es fácil. Hay que trabajar, hay que mejorarlo como sea para mantener opciones de mantener la categoría y aportar soluciones desde ya”, señaló Ortega, antes de que Valenzuela pusiera el punto final.

“El filial tiene que estar en un escenario primordial, que dé sentido a la cantera con seis o siete jugadores con vistas al primer equipo. Hay que tener jugadores jóvenes de Europa, América, África y España que se formen para dar el paso al primer equipo. Pero la distancia es tan amplia que no podemos cometer barbaridades; se reforzará el equipo, pero con jugadores que valgan para el año que viene, y si no conseguimos la salvación, pagaremos ese precio”, finalizó el asesor del consejo.