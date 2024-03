Lapeña avisa del potencial del Castellón: "Todos los jugadores son determinantes"

Adrián Lapeña será uno de los grandes protagonistas del partido del sábado entre el Castellón y el Córdoba CF. El central riojano, ahora consolidado como uno de los líderes defensivos del conjunto blanquiverde, pasó una etapa muy prolífica en Castalia y conoce a la perfección la ambición de un equipo del que destaca que "todos los jugadores son determinantes".

"Si es el líder es por algo. Se ha podido comprobar que son un equipo que juega a ganar y cuando juegas contra un equipo así tienes que hacer muchas cosas bien para llevarte los tres puntos", avisó el riojano, sabedor que el reto de asaltar el feudo del Castellón no es nada sencillo. "No nos podemos despistar en ningún aspecto del juego porque todos son jugadores determinantes, desde el portero hasta el delantero, y tenemos que estar enchufadísimos o no seremos capaces de ganar", agregó.

Lapeña, eso sí, sabe del buen momento que atraviesa su equipo y por eso confía en las opciones que tendrán los suyos. "Da igual quién esté en el campo. A lo largo de la temporada ha habido jugadores que han entrado y otros que han salido y el rendimiento del equipo ha sido el mismo. Esa es una de las claves del equipo para mantenerse ahí arriba. Todos estamos enchufados, el míster nos tiene contentos y eso es fundamental para llegar bien al final de la temporada", comentó el central.

También fue cuestionado por su relación con el club castellonense, del que guarda muy buen recuerdo. "Siempre que vuelvo a Castellón es especial. Pasé muy buenos momentos allí, dejé amigos y creo que la gente me trató muy bien, lo que me gané en el campo. Siempre es especial, espero que se vea un buen partido de fútbol y, por supuesto, que ganemos nosotros", deseó.

Con su rol en el Córdoba CF, Lapeña se mostró "muy cómodo". "Sí es verdad que no empezamos bien en general y eso se vio reflejado en el rendimiento de los jugadores. Siempre cuesta cuando creas un equipo nuevo y el entrenador también nos tenía que conocer. A raíz de esas primeras victorias que enlazamos creo que mi rendimiento ha sido muy bueno, como el de todo el equipo y así es mucho más fácil", explicó.

De cara a la afición, la que estará en Castalia y la que seguirá a su equipo en la distancia, Lapeña les pidió "que confíen" en el equipo. "Los necesitamos más que nunca. Nos apoyan allá donde vamos y en casa también los estamos sintiendo. Sí que es verdad que en este tramo final de liga nos gustaría casi llenar el campo, porque esa presión añadida la tienen los rivales y queremos generar ese tipo de ambientes", reconoció.