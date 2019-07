Era un secreto a voces y este lunes tomó ya oficialidad. Juan Marrero deja el Córdoba CF, tras un gran año en su filial, para poner destino a Almendralejo y reunirse de nuevo con el equipo de Luis Oliver que lo trajo a El Arcángel el pasado verano. Será el entrenador del Extremadura B, también en Tercera División (Grupo XIV), con el reto de conducir a los azulgrana a la pelea por el ascenso a Segunda B.

Tras un año durísimo, con grandes problemas acarreados por las dificultades del club con LaLiga y la limitación de fichas para aportar al primer equipo que no impidieron que el Córdoba B luchara hasta el final por el play off de ascenso, Marrero toma ahora el camino que no pudo coger en febrero.

Entonces, la negativa del Córdoba a dejarlo salir para hacerse cargo del Extremadura, en Segunda, le llevó a presentar una dimisión que luego no pudo hacerse efectiva por las obligaciones contractuales impuestas en su día y la negativa del club blanquiverde a reforzar a un rival directo, o eso parecía, por la permanencia.

Montávez y Mirambell, también al Extremadura B

Pero aquella negociación abrió la puerta ya a este desenlace. Porque el Córdoba y Marrero acordaron ampliar el contrato tres temporadas más, con una importante penalización en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, sabiendo que la nueva dimensión en Segunda B impediría cumplir tal compromiso. Así que al final ambos han renunciado a lo que les correspondía para separar sus caminos sin mayor contratiempo.

En su viaje hasta Almendralejo, Marrero no irá solo. Alberto Montávez, preparador de porteros en el filial cordobesista, pasa ahora a ser su segundo entrenador en el Extremadura B, donde también se ha incorporado el central Arnau Mirambell.